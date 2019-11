Escola Agrícola de Mafra abre as portas para a comunidade no 6º Dia de Campo

A Escola Agrícola de Mafra “Prefeito José Schultz Filho” recebeu nos dias 30 e 31 de outubro as famílias dos seus alunos, amigos e a comunidade escolar, além de dezenas de estudantes de outras escolas para presenciarem os projetos e trabalhos desenvolvidos durante o ano de 2019. Foi o VI Dia de Campo realizado pela unidade.

Divididos em grupos, todos os alunos apresentaram projetos aos visitantes, explicando seu funcionamento, objetivos e resultados. Foi assim com o projeto de recuperação e conservação de nascentes, de iniciativa do grupo ambiental da escola “Bicho Grilo”. Ele visa inicialmente preservar as nascentes existentes na área escolar e posteriormente estender para todo o município. As ações desse projeto já estão adiantadas, tendo sido apresentado como projeto de lei à Câmara Mirim, que o aprovou. “São as nascentes que vão abastecer os rios e os rios que vão nos abastecer”, explicaram os alunos, ressaltando a importância e necessidade de preservação. Eles reafirmaram a intenção de levar esse mesmo projeto para as propriedades rurais que possuam nascentes em suas áreas. Em paralelo, outras turmas apresentavam o projeto interdisciplinar de educação ambiental.

ALIMENTOS NÃO CONVENCIONAIS

Os presentes puderam acompanhar ainda as explicações dos alunos da disciplina de Práticas Industriais, de confecção de geleias nada convencionais, como de rosas e violetas ou ainda geleia de erva-mate. Também era possível ver massas para macarrão ou pirogue feitos com cenoura, beterraba e outras verduras, além de conservas variadas e laticínios. Também conheceram novas opções de alimentos (que na realidade são antigos), preparados com plantas diferentes – PANC´s plantas alimentícias não convencionais, como Sálvia peixinho, Bertalha – da qual se pode comer desde as folhas ao bulbo, a Ora-pro-nóbis, batata doce roxa, araruta, entre outras.

Controle biológico de pragas como o inseticida caseiro que elimina pulgões, cochonilhas e ácaros, foi mais um projeto que pôde ser conhecido. Ou ainda, a chocadeira elétrica e o desidratador para massas e vegetais, feitos com sucatas como geladeiras velhas e outros equipamentos.

APRENDE NA ESCOLA E REPASSA EM CASA

Marcos e Gisélia Stoebel, pais do aluno Bruno Michel, do 6º ano, acharam muito interessante conhecer os trabalhos com os quais o filho vem atuando. “É tudo muito interessante, pois o que ele aprende ele repassa em casa”, declararam exemplificando com o requeijão cremoso que ensinou a fazer em casa, a casca de laranja caramelizada e a sálvia empanada. Como são produtores rurais da Vila Ruthes, disseram que o filho já está fazendo comparações com os trabalhos realizados pelos pais com o que aprende na escola. “Ele está gostando muito desse primeiro ano na escola”, declararam.

A mãe da aluna Eliane Aparecida W. Oderdingue, do 8º ano, Keli Washington, conhece bem a escola há anos, pois já teve outra filha estudando na Escola Agrícola. “Ela adora aqui e vai continuar no ano que vem, e é uma pena que não possa permanecer no segundo grau”, declarou. Ela chegou cedo e pretendia passar o dia na escola. “Gosto muito da maneira como eles trabalham com os alunos na prática, através dos projetos”, afirmou salientando que “eles sempre tem uma novidade”. Sobre o dia de campo na escola disse ser muito bom ver a família na escola, pois é um local onde pais e mães devem atuar como parceiros.

PROJETOS VARIADOS

O VI Dia de Campo da Escola Agrícola apresentou ainda projetos diferenciados como o de artes, “As cores da terra: tintas naturais produzidas com solo”, em que revelavam uma paleta variada de cores. E ainda, os projetos de Suinocultura, Cunicultura, Caprinocultura, Ovinocultura, Bovinocultura de leite, jardim de suculentas, mandala de plantas medicinais, xadrez na escola, alfabeto visual, trilha ecológica, Compostagem, Horticultura, Olericultura, Fruticultura, Jardinagem, Mecanização e muitos outros.

Conforme declarações do gestor da unidade, Jefferson José Bauer, o Dia de Campo tem por objetivo divulgar a escola e seus projetos. “Queremos mostrar as atividades desenvolvidas que são voltadas à formação técnica e de educação ambiental e ainda incentivar alunos de outras escolas ou mesmo de escolas da rede municipal a buscarem essa formação”.