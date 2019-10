Escola Agrícola de Mafra realizará o 6º Dia de Campo

A Escola Agrícola Municipal “Prefeito José Schultz Filho”, localizada na fazenda do Potreiro em Mafra, realizará, nos dias 30 e 31 de outubro, o 6º Dia de Campo, quando será apresentada à comunidade os trabalhos e projetos desenvolvidos com os alunos durante o ano letivo de 2019.

Nesse dia é esperada a presença das escolas municipais, estaduais, particulares e toda comunidade escolar. As atividades nos dois dias iniciarão às 9 da manhã, e seguirão até as 16 horas.

O objetivo é levar ao conhecimento de todos as atividades desenvolvidas voltadas à formação técnica e de educação ambiental, incentivando alunos da rede municipal das escolas das áreas rural e urbana a buscarem a formação de técnico agrícola.

Serão apresentados projetos como de bovinocultura de leite, suinocultura, cunicultura, ovinocultura, trilha ecológica, compostagem, horticultura, olericultura, fruticultura, jardinagem e mecanização, além de outros utilizados no processo pedagógico.

ESCOLA AGRÍCOLA

A Escola Agrícola Municipal Prefeito José Schultz Filho foi inaugurada no dia 03 de março de 1997, está localizada na Fazenda do Potreiro e atende alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, com pré-qualificação agrícola e agropecuária. Atualmente conta aproximadamente 150 alunos. Além das disciplinas da base curricular, desenvolve quatro disciplinas na área técnica como: Práticas Agrícolas, Práticas Industriais, Práticas Gerenciais e Zootecnia.

Informações pelos telefones (47) 98442-1260 e 98423-8249