Escola Amola Flecha celebrou mais um aniversário

Prefeito Emerson Maas anunciou melhorias para toda rede municipal de ensino como fornecimento de uniformes, equipamentos novos entre eles projetores e computadores além de outras a curto e médio prazo

Por meio de um resgate histórico de documentos e declarações de munícipes, a escola Amola Flecha já conta com mais de 80 anos de história, desde seu início de atuação em uma fazenda nas imediações do bairro.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Entre os fatos marcantes, o decreto estadual de criação da escola (nº 411) de 25 de setembro de 1954 e o decreto municipal 2680, de 27 de fevereiro de 2002, que passa a chamar a escola de EMEF Amola Flecha. Celebrando a sua história, na última sexta-feira, 15, a escola realizou um evento de comemoração para alunos e equipe escolar, tendo como convidados o prefeito Emerson Maas e alguns membros da comunidade.

Momento de comemoração

A diretora Maria Salete K. Zatyko deu as boas-vindas a todos e destacou o momento de festividade e o empenho dos alunos, professores e equipe escolar em enaltecer a história da escola. Na sequência, houve apresentações dos alunos, dentre elas destacam-se a do hino de Mafra em Libras e a leitura de uma poesia feita pelo aluno do 5º ano Luiz Henrique M. S. Lourenço sobre a convivência na escola.

O prefeito, acompanhado de seus pais, contou que a escola nasceu em um terreno de seu bisavô e portanto, tem “um imenso carinho” pela escola. Ele também anunciou melhorias para toda rede municipal de ensino como fornecimento de uniformes, equipamentos novos como projetores e computadores, além de outras a curto e médio prazo.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Para a comunidade local, Maas anunciou o asfaltamento da via principal do bairro. “Até o final do ano a primeira etapa vai estar concluída e já no início do ano que vem teremos a próxima. Precisamos valorizar os bairros e oferecer infraestrutura às escolas”, disse o prefeito. Ele destacou ainda que “o que faz a escola ter vida são as crianças, os professores, os pais, enfim, toda a comunidade”. A secretária municipal de educação, Hamine Henning, partilha do mesmo sentimento e aproveitou a ocasião para parabenizar a equipe escolar pelo “ótimo trabalho realizado” desejando felicidades a todos.