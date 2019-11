Escola Avencal do Saltinho realiza VI Festidança reunindo cerca de 250 alunos

Com o projeto pretende-se desenvolver o senso crítico, a imaginação e a criatividade, incentivando o conhecimento sobre os marcos do ciclo da vida

Com o tema “Ciclo da Vida… então fazer valer a pena”, a EMEB Avencal do Saltinho realizou no final de outubro a VI edição do Festidança, evento já tradicional para a comunidade escolar da localidade. O dia reuniu cerca de 250 crianças e adolescentes dançarinos, representantes de oito escolas e Studio de Dança, além da própria escola sede, que compartilharam suas apresentações. O evento contou com palestra motivadora proferida pela Dra. Andréa Soccol, sobre a valorização da família, dos avós e de saber viver, aproveitando as experiências que a vida nos dá.

O projeto teve por objetivo principal valorizar as fases da vida enfatizando os conhecimentos deixados pelos antecedentes. O desenvolvimento do projeto compreendeu o estudo em sala de aula das fases da vida, levantando dos conhecimentos prévios sobre o tema abordado, elaborando com os alunos representações e apresentações durante o ano letivo, para resgatar e fortalecer os valores da vida familiar. Pelo projeto a escola pretende desenvolver o senso crítico, a imaginação e a criatividade, incentivando o conhecimento sobre marcos do ciclo da vida.

Conforme declarações da gestora da unidade, Adriana Chaikosky Schafacheck “a vida é feita de ciclos e mudanças, muitas vezes repentinas e surpreendentes, alegres e tristes, e por isso precisamos fazer valer a pena cada minuto vivido, cada experiência adquirida, cada problema resolvido e cada sucesso alcançado”.

O projeto Festidança é de autoria dos professores Kelin Eliana Marciniak Altmann, Kelvin Schafaschek, Leonilda Albrech Pscheidt e Lislani Gontars.

Participaram das apresentações as escolas:

РEMEB Avencal Ṣo Sebastịo

РEMEB Ṣo Louren̤o

– CEM Beija Flor

– EMEB Augusta Vitória

РEMEB Benem̩rito Felipe Carvalho Martins

– EEB Hercílio Buch

– Studio de Dança – Estela Fernandes

РEscola anfitrị EMEB Avencal do Saltinho