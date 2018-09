Escola Avencal do Saltinho visita olaria para mostrar aos alunos “de onde vem o tijolo”

A escola municipal Avencal do Saltinho, do interior de Mafra, proporcionou aos 53 alunos que frequentam do Jardim ao 5º ano, uma oportunidade diferenciada de aprender o conteúdo proposto pela Educação de Mafra, com o tema “De onde vêm as coisas”.

Em paralelo, a escola trabalhou conteúdo sobre literatura, utilizando o livro que conta a famosa história dos “Três Porquinhos”. Assim professores e direção demonstraram as diferenças entre os materiais utilizados para construção das casas dos porquinhos – palha, madeira e tijolos – e foram em busca da descoberta de onde vêm esses materiais.

“Tivemos a ideia de visitar uma Olaria, a Canaã Seidel&Strobel, da localidade do Rio Branco, onde os alunos foram recebidos pelos proprietários que lhes ensinaram como o tijolo é fabricado”. Lá os alunos puderam observar o processo de produção e mostraram muita curiosidade e empolgação.

“Foi uma experiência legal e muito enriquecedora para os alunos”, explicou a diretora Adriana C. Schafacheck, que destacou o interesse das crianças, bem como a oportunidade de se apresentar o conteúdo proposto de uma forma diferenciada. Segundo ela dos alunos adoraram a visita e a experiência.

DE ONDE VÊM AS COISAS

O tema “De onde vêm as coisas” teve como proposta vivenciar o processo criativo tendo como materiais a terra, a madeira, as plantas, as sucatas entre outros. Nesse processo, pesquisar a origem (matéria prima) dos elementos naturais que o ser humano utiliza para criar e satisfazer suas necessidades faz com que a criança da Educação Infantil vivencie e experimente os caminhos da industrialização de determinados alimentos, mobiliários, vestuário, etc., e suas relações com o ambiente.

“Para muitas crianças, saber que o leite vem da vaca e não da caixinha ou do mercado, é uma forma de aproximá-las da realidade tornando-a ciente de que o trabalho é necessário em qualquer setor e que todas as coisas vêm de algum lugar predestinadas pela necessidade humana”, explicaram as professoras responsáveis pela educação infantil, da Secretaria de Educação de Mafra.