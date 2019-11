Escola Bituvinha conquista melhorias que afetam positivamente a comunidade

A Escola Municipal de Educação Básica Bituvinha, em Mafra, conseguiu melhorar a sinalização da via próxima à escola, com a colocação de placas indicativas de velocidade – 20 e 30 km, ou “Devagar Escola” – já instaladas e outras informativas para localidades próximas, como Volta Grande, Rio da Areia, Bituva Grande e Bituva Papuã, até então inexistentes na comunidade. As placas foram conseguidas através dos projetos Meio Ambiente “Educação para Preservação” e Trânsito, da Escola Arteris, dos quais participam. Elas afetam positivamente não somente a escola como toda a comunidade.

Para o projeto “Educação para a preservação” as professoras Eunice Krohl e Roseli Schafascheck Machado, trabalharam com os 29 alunos, desde a horta escolar e distribuição de mudas nativas e frutíferas, abordando o tema também através da arte como teatro, músicas (paródias) e poesias, sempre contando com apoio das famílias.

ESCOLA ARTERIS

A Secretaria Municipal de Educação atua com parceiros em diversos projetos, como  o projeto Escola Arteris, que proporciona a possibilidade de estabelecer com os estudantes um processo de conscientização, informando da necessidade do apreço à vida no trânsito, fortalecendo a importância de hábitos da população voltados à mobilidade. Em paralelo a este projeto, a Arteris realiza o projeto “Viva Meio Ambiente”, onde mantém equipes qualificadas para o acompanhamento, avaliação e reestruturação das questões ambientais desenvolvidas em parceria nas escolas e direcionada para a comunidade como um todo.