Escola Campo da Lança oferece palestra sobre bullying para seus 140 alunos

Alunos e professores da Escola Campo da Lança assistiram na última terça-feira, dia 23, a palestra sobre bullying, proferida pela Psicóloga Talita Pacheco Valério, do Setor do Atendimento Educacional Especializado (AEE), da Secretaria Municipal de Educação de Mafra. A palestra teve por objetivo prevenir e combater a prática do bullying. A troca de informações e questionamentos sobre o bullying foi a tônica da reunião, com os cerca de 140 alunos interagindo, contando sobre situações conhecidas e vivenciadas.

A psicóloga abordou a problemática, defininda como o desejo consciente, deliberado e repentino de maltratar outra pessoa e colocá-la sob tensão, salientando que bulling é “todo tipo de comportamento agressivo, cruel, proposital e sistemático inerente às relações interpessoais”. Falou ainda das consequências para quem sofre a prática do bullying, citando:

Sintomas psicossomáticos;

Transtorno do pânico;

Fobia escolar;

Fobia social;

Transtorno de ansiedade generalizada;

Depressão;

Anorexia e bulimia;

Transtorno obsessivo compulsivo;

Transtorno de estresse pós-traumático.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Conversar sobre o que aconteceu

Na palestra foi alertado para a importância de se conversar com alguém sobre o que está acontecendo e explicado que denunciar não é delatar. A psicóloga disse que “nesses caos é preciso conversar com alguém da família ou com os professores ou ainda com alguém em quem confie, que possa interferir e deter o bullying”. E aconselhou: “se alguém for vítima ou testemunha de bullying existem muitas coisas que podem ser feitas, mas certamente a melhor coisa é não ficar calado”.