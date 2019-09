Escola de Gestão conclui atividades e realiza diplomação dos formandos

Cerca de 25 alunos concluíram a Escola de Gestão, formação desenvolvida desde o mês de março deste ano, na Secretaria Municipal de Educação de Mafra, com o objetivo de potencializar as competências necessárias ao trabalho e democratizar a escolha da equipe por meio de um processo mais amplo e qualitativo. O encerramento aconteceu no dia 9 de setembro.

Esse trabalho da Escola de Gestão vem sendo realizado há quatro anos pelo município. Durante esse período as reuniões aconteceram semanalmente para reflexão sobre legislação, instruções normativas e o funcionamento das políticas educacionais que dizem respeito a documentos oficiais que regem a educação brasileira.

No encerramento da Escola de Gestão a Secretária Estela Maris Bergamini Machado falou da importância da preparação para a liderança. “Liderar requer mais do que delegar funções. Requer sensibilidade, observação e trabalho em conjunto com os liderados. Requer ainda conhecimento sobre Educação e compreensão do seu funcionamento para que possa ser um verdadeiro agente de mudanças”, declarou”.

Para a Secretária “liderar é um ato desafiador”, que precisa ser enfrentado, com capacitação e muita fé. Ela compartilhou com os presentes “a importância do acreditar, do ter fé no Deus de cada um, como forma de encontraras forças necessárias para superar as dificuldades e os obstáculos que se apresentam diariamente no caminhada de cada ser”. Ela parabenizou a todos os participantes da Escola de Gestão e enalteceu toda equipe da Secretaria que não mediram esforços para contribuir com a qualidade que a Educação merece.