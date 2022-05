Escola EMEF São Lourenço trabalha empatia, respeito e colaboração em atividades sobre Autismo

Compartilhar no Facebook

Com a finalidade de exercitar a empatia e cooperação dos alunos em relação ao outro, destacando que cada indivíduo possui suas próprias necessidades, sentimentos e modo de agir e que cada uma dessas peculiaridades deve ser sempre respeitada, alunos do 4° ano da EMEF São Lourenço, da rede municipal de ensino exploraram diversas atividades envolvendo o tema “Transtorno do Espectro de Autismo”.

Para tanto, professores e alunos foram a campo, em busca de conhecimentos e informações. Produziram cartazes que ficaram expostos na escola para que todos os demais alunos e também os pais conheçam um pouco mais sobre o transtorno.

Ainda como atividade sobre o Autismo, no dia 11 de abril, a professora da turma, Cilmara Marquatz e a estagiária Yasmin Krol participaram da caminhada alusiva ao mês do Autismo, “caminhada essa que veio somar ao conhecimento adquirido em sala de aula”, explicou o diretor da escola, Kleverson Jorge.

Aprendizagem contínua

A Professora explicou que conforme a curiosidade das crianças foi aumentando, procurou-se saber mais sobre esse transtorno. Foram feitas pesquisas, leituras, relatos, produzidos cartazes e exposição na escola. O conteúdo tornou-se amplo a partir das curiosidades dos alunos e do interesse dos mesmos em relação ao tema. “O projeto foi desenvolvido com 23 alunos do 4º ano e veio somar e aprimorar todo conhecimento já trazido”, declarou.

Apesar de concluído o projeto, as atividades e abordagens sobre o tema continuam sendo trabalhados em sala de aula, “afinal conscientização é para uma vida toda”, concluiu a professora.

“Este Projeto Merece Aplausos”

A partir deste ano iniciamos a publicação de uma série de matérias sobre projetos positivos desenvolvidos pelas escolas da rede municipal de ensino, denominado “Este Projeto Merece Aplauso”.

Mais informações no site da Prefeitura www.mafra.sc.gov.br (Criatividade na Educação) na página da Educação, Espaço Escola.