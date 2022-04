Escola Evaldo Steidel iniciou projetos Contraturno e Sanitarista Júnior

Compartilhar no Facebook

Alunos do 5Âș e 6Âș anos da Escola Municipal EMEB Evaldo Steidel iniciaram na segunda-feira, dia 11, dois importantes projetos: o projeto contraturno com a primeira aula do projeto Sanitarista JĂșnior – Em Defesa da AgropecuĂĄria.

Pelo contraturno, os alunos permanecerão uma vez por semana, o dia todo na escola onde receberão almoço e lanches, para participarem de outras aulas, no turno contrårio às regulares.

No dia 11, pelo projeto Sanitarista JĂșnior, eles tiveram aulas sobre Doenças dos animais, Inspeção de produtos de origem animal, Bem estar animal, Produção de abelhas, Defesa SanitĂĄria Vegetal e AgrotĂłxicos, entre outros. Elas foram ministradas pelos tĂ©cnicos da Companhia Integrada de Desenvolvimento AgrĂ­cola de Santa Catarina – Cidasc, Engenheira AgrĂŽnoma FranciĂ©li Marmentine Claudino Schuhli e pelo TĂ©cnico em AgropecuĂĄria, JoĂŁo Altino Pires de Souza.

Desenvolvimento de novas habilidades

Para a diretora da Escola, Claudineia Gontarski Dvojatzki a implantação dos projetos responde positivamente às metas propostas pelo Executivo, de atender às necessidades específicas da escola do campo e ainda desenvolver novas habilidades nos estudantes ou aprimorar o que jå é trabalhado em sala de aula, no campo e no dia a dia com a família.

Para a SecretĂĄria de Educação, Esporte e Cultura, Jamine Emmanuelle Henning, as atividades de contraturno sĂŁo essenciais para que as crianças possam permanecer o maior tempo possĂ­vel na escola, porque lĂĄ Ă© o lugar do saber e onde terĂŁo oportunidade de aprender ainda mais”, declarou.

Conforme declaraçÔes de Francieli Schuhli os alunos participaram ativamente das aulas, mostrando-se curiosos sobre os temas que vivenciam no dia a dia e que escutam dos pais. A aluna Natålia Bornatto comentou que aprendeu sobre o significado de vårios conceitos como zoonose, por exemplo.

Sanitarista Junior

A Prefeitura de Mafra firmou parceria com a CIDASC, para o desenvolvimento do projeto Sanitarista JĂșnior, que visa a defesa agropecuĂĄria, sanidade ambiental e humana. Pelo projeto, os alunos do ensino fundamental recebem informaçÔes sanitĂĄrias agropecuĂĄrias proporcionando mudanças de comportamentos. SerĂĄ desenvolvido em trĂȘs escolas da rede municipal de ensino: EMEB Evaldo Steidel, EA Prefeito JosĂ© Schultz Filho e EMEFB SĂŁo Lourenço.