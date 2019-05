Escola promove palestra sobre “Empatia e Comunicação não Violenta”

A palestra aconteceu na própria unidade escolar no mesmo dia em que se realizou a reunião pedagógica e o conselho de classe

No início do mês de maio, a escola EMEF Campo da Lança, realizou para cerca de 30 pessoas, entre funcionários da escola e representantes da Secretaria Municipal de Educação de Mafra, palestra sobre “Empatia e Comunicação não Violenta”, proferida pela Master Coach Deisy Alini Ruthes, de São Bento do Sul.

Segundo informações da gestora Daiane Ruthes Jusviack, a palestra teve por finalidade, além da qualificação, ainda oportunizar a equipe a trabalhar de maneira mais empática e consciente, buscando qualidade na educação e relacionamento assertivo.