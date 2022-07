Escola Vereador Evaldo Steidel trabalha o JEPP construindo Plano de Negócios e fazendo teste de produtos

O município de Mafra voltou a trabalhar, desde o ano passado o projeto Jovens

Empreendedores Primeiros Passos РJEPP, nas 29 escolas da rede municipal de ensino. E empreendedorismo junto aos alunos e é  destinado a fomentar a educação e a cultura empreendedora. Apresenta práticas de aprendizagem, considerando a autonomia do aluno para aprender, além de favorecer o desenvolvimento de atributos e atitudes necessários para a gestão da própria vida.

Um exemplo do trabalho que vem sendo realizado √© o da escola EMEB Vereador Evaldo Steidel, na localidade de Saltinho do Canivete, que est√° trabalhando ¬†o Plano de Neg√≥cios como¬† ponto de partida para o Projeto Jovem Empreendedor no 9¬ļ ano.

A apresentação do trabalho está acontecendo em etapas, sendo uma delas, a pesquisa de mercado e junto dela um possível lançamento de um produto, no caso ligado à produção de alimentos.

Projetos ligados à alimentação

Os professores envolvidos explicaram que, “após a realização de pesquisa de mercado, validou-se as propostas com intenção de organizar o futuro empreendimento. Foram produzidos dois projetos ligados à alimentação, seguindo as regras nutricionais e sanitárias.

Antes das propostas ligadas com a produção de alimentos, fez-se a opção pelo teste de amostras, para identificar os sabores mais aceitos, para uma possível comercialização dos produtos na feira e eventualmente, negócios futuros.

Para provar os produtos, além dos colegas de sala de aula, foram selecionadas pessoas aleatórias. O resultado entre os produtos serão trabalhados para futura apresentação na Feira do Empreendedor na escola.

Feira do Empreendedorismo

A Secret√°ria Jamine Emmanuelle Henning explicou que todas as escolas de Mafra est√£o trabalhando com foco na Feira do Empreendedorismo – Jovens Empreendedores – que acontecer√° no final do ano, a exemplo do ano passado. ‚ÄúEstamos trabalhando para que a feira seja ainda melhor‚ÄĚ, declarou.