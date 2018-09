Escolas da rede municipal de ensino resgatam a presença e participação da família

O Dia da Família na Escola tem sido realizado pelas escolas da rede municipal de ensino, como forma de aproximar os dois maiores responsáveis pela formação dos cidadãos. Esses dias têm se revestido de momentos culturais, com apresentações feitas pelos próprios alunos, momentos de reflexão, com palestras sobre temas diversos e ainda momentos para que os pais possam ver o desenvolvimento dos seus filhos como alunos. Outra finalidade do dia da família é unir algumas festividades como dia dos pais e das mães.

A EMEB Avencal do Saltinho realizou O dia “Família meu bem maior”, no final do primeiro bimestre. Segundo informações da gestora Adriana Chaikosky Schafachek, foi um dia muito bom com comparecimento de 99% das famílias da escola. “Os próprios pais pedem eventos como esses que os aproximam da escola dos seus filhos”, explicou.

DIA GRATIFICANTE

A EMEB Evaldo Steidel realizou o seu Dia da Família na escola em fins de agosto. “Foi um dia gratificante onde tivemos a presença de cerca de 120 famílias, dos alunos do Jardim I ao 9º ano. Contamos com a presença de Joel Pavan – estudante da faculdade de teologia de São Bento do Sul e que também é parceiro da escola – que nos deu uma maravilhosa palestra, além de animar a festa com belas canções”, declarou o gestor Julcir Wisovaty Filho.

O CEIM Faxinal reunirá a família na escola no dia 15 de setembro, quando também comemorará 20 anos de instalação da unidade. A diretora, Andrea Pscheidt disse ser essa uma forma de unir toda a família no contexto escolar. “É um momento propício para a família se aproximar da escola e conhecer os trabalhos por ela desenvolvidos na orientação dos seus filhos”, declarou.

UNIDOS POR UM OBJETIVO COMUM

A Secretária Municipal de Educação, Estela Maris Bergamini Machado destacou as iniciativas das escolas, pois reúne os principais responsáveis pela formação das crianças. “Como os pais são responsáveis pela educação dos filhos e a escola é a responsável pela orientação para o conhecimento dos alunos, é mais do que necessário que ambas caminhem juntas, unidas no objetivo comum, que é a formação integral dos mafrenses do amanhã”, afirmou.

Várias outras escolas da rede municipal realizaram a Festa da Família como a EMEF Campo da Lança, no dia 25, no pátio da Igreja Senhor Bom Jesus, no Km 9. A EMEB Colônia Ruthes também realizará o seu, em setembro, no Acampamento Muriah, com o tema “A família nosso bem mais precioso”.