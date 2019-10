Escolas de Mafra promovem atividades na Semana da Criança

Para marcar a semana da criança, as escolas da rede municipal de ensino estão realizando diversas atividades de lazer e cultura. Elas variam entre piqueniques, passeios, gincanas, festas à fantasia, teatros, manhãs ou tardes festivas e entregas de brinquedos. Será uma semana agitada e festiva na educação mafrense.

Um dos exemplos é o CEMMA, que fará apresentações de teatro, brinquedos infláveis e festa a fantasia. Também está realizando o encerramento da Segunda Gincana Cultural, que ocorre durante o ano todo com diversos desafios lançados aos alunos, incluindo arrecadação de alguns itens em prol de algumas instituições. Na sexta-feira acontecerá o encerramento e premiação.

O Comecinho de Vida realizou o Dia da Fantasia – com os alunos todos fantasiados – e da contação de histórias com personagens caracterizados.

PASSEIOS E ACAMPAMENTO

Já a escola Evaldo Steidel proporcionará, aos alunos do jardim ao 5° ano, passeios ao Seminário Seráfico, em Rio Negro e ao acampamento Moriah para alunos do 6º ao 9º ano. Também proporcionará uma manhã no campo do Grêmio Saltinho, com cama elástica, brincadeiras, piscina de bolinhas, que será aberta a comunidade. É uma parceria entre as instituições da localidade (escola, campo do Grêmio, Igreja, cemitério e associação de moradores), sendo que cada ano uma se encarrega da organização.

Na quinta-feira, dia 10, a Escola Vila Olsen receberá o Maratonista Sérgio, que fará a entrega de brinquedos para as crianças, às 10 horas.

BRINCADEIRA SOLIDÁRIA

A escola do Campo da Lança fará uma gincana para arrecadar tampinhas que serão doadas ao grupo “Amor Vira-Lata” e ainda um piquenique compartilhado com as turmas. Também terá show de talentos na escola.

A escola Portão São Lourenço realizará um desfile de modas na creche no dia 11 e gincana no dia 15.