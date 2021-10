Escolas de Mafra recebem laboratórios móveis de Ciências

Escolas da rede municipal de Mafra receberam nesta semana 7 laboratórios móveis de ciências para auxilio dos professores e alunos, no avanço do ensino e do aprendizado.

Cada laboratório conta com mais de 300 kits para pesquisas para e variados testes para crianças do 6º ao 9º ano. Junto com os laboratórios será oferecida também uma plataforma para acesso, para aplicação nas aulas de ciências, com sugestões, experimentos e aulas práticas.

O Prefeito Emerson Maas participou da entrega de um laboratório para a Escola de Educação Básica Mário de Oliveira Goeldner, quando declarou que esse é só o começo do que estar para vir para a educação de Mafra. “Estamos investindo em novas tecnologias e novas formas de aprendizado para proporcionarmos a melhor educação às crianças mafrenses”, enfatizou.

Aprender na prática

A Secretária de Educação de Mafra, Jamine Henning salientou que o Executivo está investindo cada vez mais para que os alunos tenham aprendam na prática. “Sabemos que tudo o que é prático se torna mais significativo e mais prazeroso e quem tem a ganhar são os nossos alunos”, afirmou.

O gestor da escola, Ricardo Bergamini agradeceu em nome de todos os professores pelo laboratório recebido. “Sabemos que aquisições como essas só enriquecem o dia a dia da escola e se revertem em benefícios aos alunos.

Receberam os laboratórios as escolas: CEMMA, Beija Flor, Mário de Oliveira Goeldner, São Lourenço, São Sebastião, Escola Agrícola e Vereador Evaldo Steidel.