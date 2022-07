Escolas de Mafra resgatam clássicos da literatura infantil para trabalhar valores

Valores como respeito, humildade, gratid√£o e responsabilidade foram trabalhados ¬†com cerca de 40 alunos do Pr√© I matutino e vespertino, na escola CEIM Faxinal, no ¬†¬†desenvolvimento do tema ‚Äú7 Contos, Cantos e Encantos‚ÄĚ, abordando todas as √°reas do conhecimento da Educa√ß√£o Infantil. O tema √© sugerido pela Secretaria Municipal de Educa√ß√£o ¬†para toda rede municipal de Mafra.

‚Äú7 Contos, Cantos e Encantos‚ÄĚ ¬†teve a finalidade de resgatar e ensinar os cl√°ssicos da literatura infantil e contos de fadas. Para tanto foram trabalhadas pe√ßas e filmes sobre ¬†‚ÄúCachinhos Dourados e os Tr√™s Ursos‚ÄĚ, ‚ÄúA Lebre e a Tartaruga‚ÄĚ e o filme ‚ÄúO Le√£o e o Ratinho‚ÄĚ.

Todo o trabalho foi realizado pela professora Raquel Peters Moreira, com apoio da equipe da escola: gestora, coordenadora  e estagiários, desenvolvendo a criatividade, coordenação motora e reconto, utilizando diversos materiais disponíveis na escola e na natureza.

Mundo da Fantasia e a realidade da vida

A experi√™ncia ¬†foi gratificante, segundo a professora Raquel. ‚ÄúTrabalhar esse projeto com crian√ßas de 4 a 5 anos foi maravilhoso, ¬†contrapondo ¬†o mundo da fantasia ¬†com a realidade da vida. Foi muito relevante pois, com toda certeza, os valores explorados v√£o fazer a diferen√ßa na vida dos educandos. Para n√≥s a palavra do momento √© gratid√£o educacional‚ÄĚ.

Ela explicou ainda que o tema foi desenvolvido em apenas 15 dias, ‚Äúmas que ¬†pode ser usado no cotidiano escolar, pois √© atrav√©s da imagina√ß√£o, do faz de conta e da brincadeira que se d√° a aprendizagem significativa‚ÄĚ.

Outro ponto destacado foi observar a import√Ęncia que os contos, cantos e encantos tiveram no momento do reconto em casa para os familiares. ‚ÄúTivemos o ¬†retorno dos pais, o que foi muito satisfat√≥rio e compensador‚ÄĚ, finalizou.

“Este¬†Projeto¬†Merece¬†Aplausos”

A¬†partir deste ano iniciamos a publica√ß√£o de uma s√©rie de mat√©rias¬†sobre projetos positivos desenvolvidos pelas escolas da rede municipal de ensino, denominado “Este Projeto Merece Aplauso”.

Mais informa√ß√Ķes no site da Prefeitura¬†www.mafra.sc.gov.br¬†(Criatividade na Educa√ß√£o)¬†na p√°gina da Educa√ß√£o, Espa√ßo Escola.