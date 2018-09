Escolas de rede municipal em Mafra recebem equipamentos e utensílios de cozinha

As escolas a rede municipal de ensino em Mafra já estão recebendo equipamentos e utensílios novos de cozinha, adquiridos pela Secretaria Municipal de Educação, para suprir as necessidades das unidades. Os utensílios foram adquiridos através de processo licitatório nº 19/2017, na modalidade de pregão presencial, no valor de R$ 57.818,95

Dentre os objetos adquiridos com recursos da Educação constam mesas e bancadas de inox, forno, fogão e geladeira industriais, panelas, pratos, canecas, talheres e assadeiras de inox, lixeiras e bacias, entre outros.

Mafra conta atualmente com 29 escolas de educação básica e ensino fundamental, que juntas atendem a 5.717 alunos. Conforme explicações do setor de Alimentação Escolar da Secretaria, esses utensílios visam suprir as carências da escola, necessários para a confecção da merenda, sempre atendendo as normas estabelecidas em lei.

A secretária Estela Maris Bergamini Machado explicou que a educação investe continuamente com vistas à qualidade do ensino, e, nesse contexto, para poder oferecer uma merenda de qualidade, as escolas precisam dispor de equipamentos e utensílios que permitam a correta execução dos cardápios.