Escolas estaduais de SC são orientadas sobre a prevenção do Coronavírus

A Secretaria de Estado da Educação (SED) planejou ações emergenciais voltadas às 1.065 unidades escolares de Santa Catarina para prevenir a disseminação do Coronavírus. Entre as ações previstas estão: a distribuição de álcool em gel para as escolas, a antecipação dos recursos do cartão de pagamento (CPESC) e o adiamento de eventos de formação previstos para a próxima semana. As aulas estão mantidas na rede estadual de ensino.

A SED realizou a aquisição de frascos de álcool gel 70% e, a partir da próxima segunda-feira, 16, o produto começa a ser distribuído nas 36 coordenadorias regionais de educação. Os recursos da primeira parcela do cartão CPESC, que é utilizado pelos diretores das escolas para despesas cotidianas, como compra de sabonete líquido e outros itens de higiene e limpeza, serão antecipados, com depósito a partir da próxima semana.

O cartão permite aos gestores a aquisição de materiais de consumo enquadrados como de natureza extraordinária ou urgente, de pequeno vulto e pronto pagamento, elencados conforme as necessidades escolares.

ADIAMENTO DE EVENTOS

Dois eventos de formação previstos para a próxima semana foram adiados pela SED, como medida de prevenção. O primeiro deles, sobre o Censo Escolar, receberia 45 participantes das coordenadorias em Treze Tílias. O segundo trata do Novo Ensino Médio e reuniria 300 professores em Florianópolis. As novas datas serão informadas em breve pela SED.

DOCUMENTO ORIENTA ESCOLAS

Além dessas ações, a Diretoria de Ensino atualizou, na tarde de quinta-feira, 12, as orientações oficiais de prevenção ao Coronavírus para as coordenadorias regionais de educação. Um documento de orientação já havia sido encaminhado no dia 04 de março de 2020. Agora, com a confirmação dos primeiros casos de Coronavírus em Santa Catarina, conforme informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES), a SED reforça o apelo às unidades escolares de todo o Estado para que estejam atentas às medidas de prevenção para evitar o contágio.

As medidas envolvem ações de higiene pessoal e limpeza no ambiente escolar, além de divulgação do cartaz informativo produzido pela SES em locais de grande circulação de estudantes, funcionários e familiares.

O secretário da SED, Natalino Uggioni, destaca que todas as ações em curso têm caráter preventivo: “Estamos informando a comunidade escolar e reforçando os hábitos para a prevenção do vírus. Dessa forma, poderemos ter um resultado efetivo. É momento de estarmos atentos e disseminarmos sempre as informações dos órgãos de saúde oficiais, evitando criar pânico”, finaliza.

Algumas das orientações enviadas às unidades escolares

Organizar trabalho pedagógico de prevenção à doença com orientações sobre medidas de higiene pessoal, como por exemplo, a prática da etiqueta da tosse;

Professores, funcionários e estudantes devem intensificar a higienização das mãos, manter arejados os ambientes escolares e utilizar adequadamente os bebedouros;

Intensificar a limpeza do prédio escolar, principalmente de maçanetas, torneiras, bebedouros e computadores. Aconselha-se que a desinfecção de mesas e cadeiras seja realizada a cada mudança de turno, utilizando material de limpeza apropriado;

Fixar material informativo sobre a prevenção da gripe em locais de grande circulação de estudantes, funcionários e familiares.

Informação no combate à doença

Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (nCoV-2019) foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados na China.

Santa Catarina monitora os casos suspeitos e confirmados, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, que divulga todos os dias informativos atualizados. Ainda não há vacina ou medicação eficaz no combate à doença e, por isso, é importante reforçar medidas de prevenção:

– Lavar as mãos com água e sabão com frequência;

– Evitar tocar os olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;

– Evitar contato próximo com pessoas doentes;

– Ficar em casa quando estiver doente;

– Cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo;

– Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com freqüência.