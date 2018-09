Escolas municipais de Mafra recebem constantes reformas

Como parte do processo de manutenção da qualidade da educação municipal mafrense, a Secretaria de Educação vem realizando constantes reformas em suas unidades de ensino. Atualmente estão em fase de execução as reformas dos Centros de Educação Infantil Municipal Vila Olsen e Ana Rank. E estão em programação, com licitação já agendadas, as reformas da Escola Municipal de Ensino Fundamental Campo da Lança e do CEIM Vila Nova. As quatro reformas estão sendo feitas com recursos da educação no valor aproximado de R$ 455 mil.

As obras na CEIM Ana Rank somarão R$ 16.424,63 para reforma de sala de aula, constando de correção estrutural e remoção de uma parede central com construção de outra para fechamento no pátio. O processo de licitação para contratação da empresa especializada – tomada de preços nº 004/2018 foi aberto em 20 de julho.

No CEIM Vila Olsen as obras constam de reforma do telhado, pintura e execução de parte elétrica, no valor de R$143.885,09. A licitação, na modalidade de tomada de preços nº 010/2017 foi aberta em 21 de dezembro de 2017.

OBRAS PREVISTAS

Já estão agendadas as licitações para as obras das unidades da Vila Nova, que terá o telhado reformado, ao custo de R $27.641,65 – tomada de preços nº 006/2018 e da EMEF Campo da Lança, também para reforma de telhado e ampliação da escola, no valor de R$ 267.078,95 – tomada de preços nº 009/2018.

A secretária Municipal de Educação, Estela Maris Bergamini Machado explicou que as reformas são uma constante. “Tratamos as escolas como se fossem a nossa casa, que precisa de reparos e consertos com frequência. Procuramos manter um ambiente propicio para que os cerca de 5.800 alunos que frequentam a rede municipal de ensino possam receber uma educação de qualidade, com professores capacitados e em espaços apropriados”, afirmou. Destacou, no entanto, que para que as aulas não sejam prejudicadas em razão das reformas mais profundas, como as da Vila Olsen e do Campo da Lança, as aulas foram transferidas temporariamente para outros locais.