Escolas municipais do interior estão com aulas suspensas

A Administração Municipal Mafrense informa que, por medida de segurança devido ao excesso de chuvas que assolam o município e região, estão suspensas as aulas nas escolas do interior da rede pública municipal de ensino, que dependem de transporte escolar, a partir de desta sexta-feira, dia 31 de maio até a próxima segunda-feira, 03 de junho. As escolas com as aulas suspensas são: Felipe Carvalho, Evaldo Seidel, Avencal do Saltinho, Avencal São Sebastião, Bituvinha, Augusta Vitória, Colônia Ruthes, São Lourenço e Campo da Lança. Vale destacar que a Defesa Civil de Mafra, bem como todas as secretarias municipais estão em estado de alerta diante do quadro das chuvas. Com relação às escolas estaduais, a recomendação é que os pais liguem para a escola para confirmar e verificar a situação atual.

