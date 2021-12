Escolas públicas de Mafra possuem aulas de empreendedorismo

O Prefeito Emerson Maas visitou as escolas das redes municipais e estaduais de ensino para acompanhar as feiras internas que encerram o Programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP). Nas feiras os alunos colocaram em prática tudo o que aprenderam durante as aulas de empreendedorismo. O programa foi desenvolvido em 20 escolas de Mafra, sendo 3 estaduais e 17 municipais, atingindo alunos do 1º ao 9º ano.

As feiras tiveram produtos diferentes e inovadores. Algumas turmas venderam sucos naturais, outros temperos e bolachas de natal, entre outros. As famílias foram envolvidas e convidadas a participar, adquirindo os produtos e incentivando as iniciativas.

Para marcar o encerramento do JEPP, acontece sábado dia 11, na Praça Ferroviário Miguel Bieleki, das 8 às 12 horas a etapa municipal da Feira de Empreendedorismo, quando os pequenos empreendedores Mafrenses, alunos das escolas municipais e estaduais de Mafra colocarão em exposição e à venda produtos variados, criativos e saudáveis.

Futuros empreendedores

Na manhã de quarta-feira, a visita aconteceu na EMEB Ben. Felipe Carvalho Martins, na localidade de Butiá dos Carvalhos. Lá os alunos do 5º ano criaram a Feira de Frutas. Outras turmas realizaram exposição de brinquedos confeccionados com materiais descartáveis.

Conversando com os estudantes, o prefeito questionou se eles gostaram do projeto, se aprenderam e gostaram do curso do JEPP, e ainda se a feira deu lucro. Todos responderam que as aulas foram legais, que gostaram do que aprenderam e que a feira deu lucro. “Fico muito feliz que vocês gostaram e desejo que coloquem em prática, na vida, o aprendizado recebido”, declarou Maas parabenizando os alunos pelo sucesso e desejando que a mesma criatividade que tiveram para desenvolver e criar, eles utilizem para resolver situações em casa ou na escola. “Que vocês sejam os futuros empreendedores de Mafra, seja na cidade ou no campo”, declarou.

Da prática para a teoria

A secretária de Educação, Esporte e Cultura, Jamine Emmanuelle Henning falou da satisfação em poder ver o desempenho dos alunos e professoras das escolas envolvidas e destacou: “O programa vem ao encontro das metodologias desenvolvidas, que foram iniciadas nas escolas em 2021, que é da aprendizagem significativa, ou seja, os alunos aprendem da prática para a teoria”.

A Professora Juliana Skoniescny, do 5º ano elogiou o projeto. “Foi muito bom e importante trabalhar o JEPP, porque ele ajuda a promover o entendimento dos alunos sobre o que é ser um empreendedor, e esse aprendizado eles poderão levar para a vida”, afirmou. Ela explicou que para a feira de frutas, os alunos ficaram a vontade para escolherem o que e como fazer, além de criarem as formas de divulgação. “E o resultado foi excelente”.

O aluno Nikolas Naidek, de 11 anos, da EMEB Felipe Carvalho Martins disse que achou o projeto JEPP muito bom, “Gostei muito, pois pudemos aprender muitas coisas sobre como empreender para mais tarde poder aplicar na vida”.Â

Cultura empreendedora

O Programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos visa fomentar a educação e a cultura empreendedora nas salas de aula, para despertar o espírito empreendedor desde cedo. A Educação Empreendedora faz parte do Programa Cidade Empreendedora, desenvolvido pelo Sebrae/SC em parceria com a Prefeitura.

