Escolha do “vovô e vovó Noel” e “1º Concurso Sabores de Natal” será nesta quinta-feira em Mafra

Compartilhar no Facebook

População pode prestigiar o evento que seguirá os protocolos sanitários impostos pela Covid-19: uso de máscara, limite de pessoas e distanciamento social

O Programa de Atendimento ao Idoso (PAI), por meio da Secretaria de Assistência Social e Habitação de Mafra promove o concurso para escolha do “vovô e vovó Noel”. O concurso acontece nesta quarta-feira, 24, no Centro de Convivência do Idoso (CCI) às 14 horas.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Os candidatos serão avaliados nos quesitos: caracterização (sem máscara), simpatia, desenvoltura e originalidade. Os eleitos receberão o título de Vovô e Vovó Noel, uma medalha comemorativa e um certificado. Devidamente eleitos, devem assumir o compromisso de comparecer nos eventos natalinos que serão realizados em Mafra. Além de exibir o título, o vovô e a vovó devem ter alegria, paciência e gostar de crianças.

Outro evento paralelo é “1º Concurso Sabores de Natal”. Serão julgados doces, bolos, bolachas, sobremesas e demais itens que se enquadrem em doces natalinos. Uma comissão julgadora vai avaliar a apresentação, decoração e sabor das receitas apresentadas. Serão premiados 1º, 2º e 3ºs lugares com medalhas e todos os participantes receberão certificados.

Serviço:

O que: Concurso “vovô e vovó Noel” e “Sabores de Natal”.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Quando: dia 24 de novembro – quarta-feira

Horário: 14 horas

Onde: CCI

Mais informações: CCI – Rua Tupinambás, nº 80, Vista Alegre. Telefone: 3642-9104.