Escolinha de basquetebol de Mafra inicia treinos na escola Hercílio Buch

A Escolinha de Basquetebol Feminino, comandada pelo Professor Plácido Gaissler Filho abriu mais um local para treinos, na Escola Básica Hercílio Buch, na localidade de Bela Vista do Sul, aumentando agora para seis pontos. Os treinos acontecem todas as segundas-feiras, das 13h15 às 15 horas e terças-feiras, das 8h15 às 9h45.

- CONTINUA AP√ďS A PUBLICIDADE -

Conforme informou Pl√°cido, as aulas s√£o oportunidades para as meninas aprenderem, praticarem e aperfei√ßoarem o basquetebol e ainda para formar a equipe que representar√° a escola nos Jogos Escolares de Santa Catarina – JESC. ‚ÄúTamb√©m possibilitar√° a descoberta de novos talentos para defender as cores da sele√ß√£o de Mafra, representando o Munic√≠pio nos eventos no Estado‚ÄĚ, declarou.

Atividade física salutar

Com a iniciativa das escolinhas, o Município oferece de forma gratuita,  para as meninas das escolas envolvidas no projeto Рatravés do Departamento de Esportes (Professor Plácido) Рa oportunidade de ocuparem seu tempo livre praticando uma atividade  física salutar e de desenvolverem o seu potencial na modalidade.

Além da escola Hercílio Buch, os treinos de basquetebol feminino acontecem nos seguintes locais:

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Tenente Ary Rauen e Monteiro Lobato – (os treinos s√£o realizados no Tenente)

2¬į feira – 08hs √†s 09:20hs

15hs às 16:40hs

E.M.E.B.Hercílio Buch

2¬į feira – 13:10 √†s 14:30hs

3¬į feira – 8:15hs √†s 09:45hs

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

E.E.B.Santo Ant√īnio

3¬į feira – 14:10 as 17hs

5¬į feira – 07:40hs √†s¬† 10:20hs

CEMMA

4¬į feira – 08hs √†s 10:40hs

6¬į feira – 13:20hs √†s 14:50hs

E.E.B.M. São Lourenço

4¬į feira – 13:30hs √†s 15hs

E.E.B. Cristo Rei

4¬į feira – 15:30hs √†s 16:45hs.