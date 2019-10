ESF da Bela Vista recebeu crianças com festa

Compartilhar no Facebook

Piscina de bolinhas, cama elástica, pintura facial, boca do palhaço e muitas outras brincadeiras. Assim foi o “dia das crianças” na ESF Bela Vista na última sexta-feira, 11.

Das 7h30 às 16 horas, todas as crianças que passaram pela unidade puderam, além de cuidar da saúde, se divertir com a equipe de saúde local que se vestiu a caráter para receber a turminha. Um bolo para adoçar o dia também foi oferecido pela ESF.

De acordo com a equipe de saúde houve agendamento de consultas para as crianças o dia todo. O objetivo desta ação foi o de atrair as crianças para se divertir e cuidar da saúde de maneira alegre e divertida. Para participar das atividades não era necessário ter consulta agendada, pois o evento foi aberto à comunidade.

A ESF Juventino Hass Peters – Bela Vista fia na Rua Primitivo Peters, s/n. Telefone: 47 3642-8678.