ESFs das localidades do interior voltam a atender nos horários habituais

A interrupção seria até a próxima sexta-feira, 07, mas com o recuo das águas, a partir desta quarta-feira, 05, as unidades já estarão abrindo no horário normal de atendimento

Após o período de chuvas intensas na semana passada e a consequente cheia dos rios Negro, da Lança, Bandeira, entre outros córregos que margeiam Mafra, muitas estradas e ruas tiveram os acessos intransitáveis. Esse foi o caso das localidades de Augusta Vitória, Saltinho do Canivete e Butiá dos Taborda, as quais tiveram os serviços das unidades de saúde suspensos pela impossibilidade do acesso das equipes ao local de trabalho. Segundo a Secretaria de Saúde de Mafra, a interrupção seria até a próxima sexta-feira, 07, mas com o recuo das águas, a partir desta quarta-feira, 05, as unidades já estarão abrindo no horário normal de atendimento. Vale lembrar que com as unidades fechadas, os moradores foram orientados a procurar outras unidades de saúde, sendo os de Augusta Vitória e Saltinho do Canivete para a unidade de saúde de Bela Vista e a comunidade de Butiá dos Taborda para a de São Lourenço.

COLABORAÇÃO FAZ A DIFERENÇA

Para o prefeito Wellington Bielecki, apesar de todos os transtornos que um evento como uma enchente causa, a administração municipal procura mitigar os efeitos dando assistência a quem precisa, além de diversas outras ações que vão desde interdições e desvios de trânsito a coleta de donativos. “Mais uma vez reforço que as secretarias municipais, Defesa Civil e demais órgãos envolvidos se adiantaram, retirando as famílias ribeirinhas, colocando equipes a postos numa força-tarefa para pronto atendimento às vítimas da enchente”, explicou o prefeito.

Ele lembrou ainda que a população tem sido solidária com quem precisa. “Agradeço mais uma vez toda a população que está sendo solidária com as famílias que estão desabrigadas. Um calçado, um produto de limpeza, um pacote de fralda descartável faz toda a diferença para quem se viu obrigado a deixar sua casa, sem saber como vai encontrá-la ao retornar”, finalizou.

DOAÇÕES

– Defesa Civil de Mafra: Rua José Boiteux, nº 41, centro – de segunda à sexta-feira, das 8h à s 22h. Telefone: (47) 3643-7742.

– Secretaria Municipal de Assistência Social: Rua Ben. Pedro Kuss, s/n, antiga estação ferroviária – de segunda à sexta-feira, das 8h à s 12h e das 13h30min à s 17h. Telefone: (47) 3643-7181.