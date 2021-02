ESFs voltam a atender em horário habitual a partir de hoje

Após a Secretaria de Saúde de Mafra concentrar todos os atendimentos comuns às ESFs na Policlínica Municipal no mês de janeiro e com horário das 7 às 22 horas, nesta quarta-feira, 03 de fevereiro, as unidades de saúde já retornam ao atendimento nos horários habituais – das 7 às 16 horas. E para os trabalhadores que não possuem condições de comparecerem aos horários normais, permanecerão abertas, à noite, das 17 às 21 horas as seguintes unidades:

– Restinga: 3645-1033/98436-2875

– Vila Nova: 3642-7124/98455-8095

– Central (temporariamente na Policlínica Municipal devido à reforma): 98436-2398

– CAIC: 3642-5586/98455-7082

– Bela Vista: 3642-8678/98448-4650.

Policlínica em janeiro

De 01 janeiro até o dia 31 a Saúde de Mafra contabilizou a passagem de mais de 13 mil pacientes (13.690) pela Policlínica num total de 32.859 atendimentos. Quem foi ao local neste período teve acesso a diferentes serviços.

Confira abaixo os números da Saúde:Â

Unidade Nº de pacientes atendidos Quantidade de atendimentos Ambulatório de feridas 20 51 CAPS I – grupo Esperança Casa Azul 261 634 Clinica de reabilitação 129 532 Núcleo materno infantil 231 540 Policlínica municipal 3223 5125 Unidade de pronto atendimento upa 24 h 2198 9189 Vigilância epidemiológica 310 353 Núcleo de apoio à saúde da família (NASF A) 413 486 Núcleo de apoio à saúde da família (NASF B) 637 806 Unidade prisional 91 180 Centro de imagem – UPA 225 235 Unidade de ESF geral 4255 9451 Centro de atendimento para enfrentamento à Covid-19 1651 5039 Unna clinica de fisioterapia 46 238 TOTAL 13690 32859

Fonte: SUS – Sistema Único de Saúde/Prefeitura de Mafra (01/02/2021)

Transporte Coletivo da Saúde – linha interior

De 13 a 29 de janeiro a Prefeitura de Mafra dispôs de três linhas de transporte coletivo para aqueles que necessitavam de atendimento em saúde. Estas saíam de pontos específicos do interior até a Policlínica Municipal. Na linha do Rio Preto nos 13 dias foram transportadas oito pessoas ao todo, já na do Butiá dos Tabordas foram cinco. E a que mais teve movimento foi na linha do Avencal, que trouxe 15 pessoas, e uma pessoa só da Bela Vista.

