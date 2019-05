Espetáculo teatral “Diálogos de Luz” será neste domingo (19) em Mafra

No próximo domingo (19), às 18h, o Cineplus Emacite será palco para o espetáculo teatral “Diálogos de Luz – Bezerra de Menezes & Emmanuel – Rio de Janeiro 1886”, que é inspirado em um fato ocorrido no Rio de Janeiro, às vésperas do Século XX: a relação amistosa entre o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, conhecido à época como “o chefe dos Espíritas” e um sacerdote católico chamado Amaro, ninguém menos que o Espírito Emmanuel reencarnado.

Segundo relato de Chico Xavier, registrado no livro “Deus Conosco” (Ed. Vinha de Luz), eles se conheceram e “conversaram abertamente sobre o Espiritismo”. Com base nesses fatos, confirmados ou revelados por fontes confiáveis, foram construídos os diálogos. A produção do evento é da Rama Kriya e Esfera Produções.

O que teriam conversado, acima dos preconceitos de crença, esses dois Espíritos de escol? Se, dois séculos antes, como Padre Damiano, Emmanuel já acreditava na reencarnação (Vide “Renúncia”, de Emmanuel/Chico Xavier), como seriam as convicções de Padre Amaro sobre o assunto? Tratando-se de Espíritos comprometidos com a Nova Revelação, é natural que houvesse empatia e afinidade entre eles. Teriam chegado a serem amigos? Até que ponto poderiam ter exercido recíproca influência?

A peça “Diálogos de Luz – Bezerra de Menezes & Emmanuel – Rio de Janeiro 1886” é obra de ficção histórica: uma narrativa plausível, construída a partir de fatos estabelecidos. Pessoas e acontecimentos são tratados com respeitosa liberdade, a fim de desenvolver uma reflexão que ultrapassa os limites estreitos do relato biográfico. Não se trata de obra mediúnica, embora o autor Alberto Centurião tenha, sim, recebido alguma inspiração no seu desenvolvimento, como costuma acontecer com os escritores, desde a antiguidade.

O espetáculo estreou dia 10/03/2019 no Teatro Clara Nunes na cidade Diadema-SP, com sucesso. O espetáculo está circulando por várias cidades do país, no mês de maio e junho estará no Paraná, Santa Catarina rio Grande do Sul.

O evento tem o apoio institucional da União das Sociedades Espíritas (USE) do estado de São Paulo e Federação Espírita Catarinense (FEC), 7 URE e Casas Espíritas.

SINOPSE

No alvorecer do Espiritismo no Brasil no final do século XIX, Dr. Bezerra de Menezes enfrenta grandes desafios, tais como a repressão política, as pressões sociais e a divisão interna entre os espíritas “místicos” e “científicos”. Além da difícil decisão de assumir ou não a presidência da Federação Espírita Brasileira. Entre outros dilemas pessoais do Kardec Brasileiro como, por exemplo: a pressão familiar que era contra sua postura de não cobrar suas consultas e, também sua compulsão em doar todos os seus bens. Os Diálogos se passam numa capela no Rio de Janeiro 1886, ao longo de doze anos, onde Bezerra conhece Padre Amaro, um sacerdote da igreja católica, em quem descobre um grande amigo e confidente.

Por outro lado, Padre Amaro, (reencarnação de Emannuel) passa a se interessar pelo espiritismo apresentado pelo novo amigo, e questionar de que modo poderia conciliar suas convicções reencarnacionistas com a doutrina católica. Esse encontro desses grandes mestres espirituais promete uma reflexão que ultrapassa os limites estreitos do relato biográfico.

Serviço:

O quê: Espetáculo Teatral – Diálogos de Luz – Emmanuel e Bezerra de Menezes

Espetáculo Teatral – Diálogos de Luz – Emmanuel e Bezerra de Menezes Quando: 19/05/2019

19/05/2019 Onde: Cineplus Emacite

Cineplus Emacite Horário: 18h

18h Quanto: Inteira: R$ 70,00

Inteira: R$ 70,00 Meia: R$ 35,00

R$ 35,00 Antecipado Casa Espírita: R$ 35,00 (5,00 ficará para contribuição para casa espirita)

R$ 35,00 (5,00 ficará para contribuição para casa espirita) Gênero: Romance Biográfico

Romance Biográfico Duração: 75 minutos

75 minutos Classificação: Livre

FICHA TÉCNICA

Diálogos Imaginários – Emmanuel e Bezerra de Menezes

Texto: Alberto Centurião

Direção Geral: Lucienne Cunha

Elenco: Rodrigo Giacomin, Sabrina Lee, Zeca Mallembach

Trilha musical: Marcos Furtado

Coreografia: Flávio Wongalak

Expressão Corporal: Marina Costa

Cenografia: Valdir Ramos

Figurino: Lucienne Cunha

Desinger de Luz: Gil Carlos Teixeira

Fotógrafo: Jerônimo Gomes

Desinger gráfico: Eric

Mixagem: Gregory Freitas

Costureira: Léia Bordinhon

Montagem e operação de som e luz: Gil Carlos Teixeira

Produção local: Diogo Ribeiro

Secretario de Produção: Nani Cardoso

Produção e Realização: Rama Kriya Produções e Esfera Produções Artisticas Ltda.

Produção de turnê: Esfera Produções Artisticas Ltda. @esferaproducoesartisticas