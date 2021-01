Está na hora do produtor rural prestar suas contas com o município

Compartilhar no Facebook

O setor de Bloco de Notas da Prefeitura de Mafra comunica aos produtores rurais que não prestaram contas das notas fiscais do ano de 2020 que deverão trazê-las até o dia 28 de fevereiro. Vale lembrar que devem ser apresentadas somente as notas emitidas no ano de 2020.

O setor de Bloco de Notas ressalta que o prazo para prestação de contas de notas é 60 dias após a emissão. O não cumprimento pode acarretar a não liberação de novas notas. Não é necessário trazer notas em branco.

Notas em papel

Vale destacar que notas Modelo 4 em papel só podem ser usadas dentro o estado de Santa Catarina. Nos demais estados é obrigatório o uso da Nota Fiscal Eletrônica. “Se usar nota de papel fora de Santra Catarina, o produtor não vai mais usar essas notas, tendo que cadastrar a nota eletrônica”, lembrou o secretário municipal de agricultura e interior, Adriano José Marciniak.

Serviço:

O bloco de notas fica na avenida Marechal Floriano Peixoto, nº 85, próximo aos Correios. O atendimento é feito de segunda à sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 13h30min às 17 horas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3642-7113.

