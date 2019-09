Estacionamento rotativo deverá ser implantado dentro de 60 dias em Mafra

Depois de um processo moroso, que se arrastou por muitos anos, o estacionamento rotativo finalmente vai ser implantado em Mafra. Foi publicado no (DOM) Diário Oficial dos Municípios desta segunda-feira (16), o extrato de contrato e adesão de permissão que concede o direito de explorar o Estacionamento ao Rotary Club de Rio Negro/Riomafra. A permissão será da forma onerosa, o clube de serviço terá que repassar 12% da receita bruta para o município. O tempo do contrato será de 10 anos podendo ser prorrogado por duas vezes.

O Rotary tem agora um prazo de 60 dias – até do dia 6 de novembro – para fazer a implantação do estacionamento rotativo. Serão 1.800 vagas operacionalizadas. O valor da tarifa será de R$ 2,00 a hora para automóveis e R$ 1,00 para motocicletas. O tempo máximo para um veículo ficar estacionado será de 2 horas.

Considerando o número total de vagas (1.800) x o tempo de 10 horas (horário comercial – 8h à s 18h) x o valor cobrado, a estimativa é que o faturamento mensal do estacionamento rotativo seja superior a R$ 600 mil.

VAGAS ESPECIAIS

Haverá vagas de estacionamento especiais – 2% para portadores de deficiência e 5% para os idosos. Carros oficiais e de serviços públicos serão isentos.

Os motociclistas não poderão mais estacionar suas motos em meio aos carros ou em vagas para veículos, eles terão vagas demarcadas – 5% do total de vagas.

Será permitida a parada para embarque e desembarque desde que o tempo não ultrapasse cinco minutos.

Veículos ou motos que forem flagrados com o tempo do estacionamento vencido (acima de 2 horas), estacionados fora da vaga, ou sem o ticket serão notificados.

Procurada por nossa reportagem a Prefeitura informou que todo o processo operacional e administrativo do Estacionamento será de responsabilidade do Rotary Club de Rio Negro – Riomafra, cabendo a Administração Municipal a fiscalização do serviço.

Em contato com o Rotary para sabermos como será a forma de controle – se por ticket de papel, ticket digital (aplicativo mobile) ou parquímetro; qual a forma que será feita a fiscalização; se será contratada um empresa para gerenciar o sistema; e principalmente, quando será feita a implantação do Estacionamento Rotativo; fomos informados que haverá uma entrevista coletiva para passar essas informações, pois segundo eles, ainda estão em “fase de acerto”.

RUAS QUE TERÃO ESTACIONAMENTO ROTATIVOÂ

– Entorno da Praça Hercílio Luz;

– Rua Vitorino Bacelar até a esquina com a Rua Getúlio Vargas;

– Entorno da prefeitura velha e Praça Flávio Tavares;

– Extensão total da Av. Pref. Frederico Heyse;

– Extensão total da Rua Felipe Schmidt;

– Rua Mathias Piechnick da Praça Guilherme Abri (inclusive) até esquina com Rua Pereira Oliveira;

– Rua Marechal Floriano Peixoto do Largo Alfredo Herbst até a esquina com a Rua Gov. Jorge Lacerda;

– Rua Siqueira Campos da Praça Lauro Müller até a esquina com a Rua Brasílio C. de Oliveira;

– Rua Tenente Ary Rauen da Praça Lauro Müller (inclusive) até a esquina com a Rua Ver. Eurípio Rauen;

– Av. Pres. Nereu Ramos da Praça Lauro Muller até esquina com a Rua Brasílio C. de Oliveira;

– Extensão total da Rua Benemérita Julia Gonçalves;

– Rua Profª Maria Esp. Santo da esquina com a Rua Felipe Schmidt até a esquina com a Rua Mal. Floriano Peixoto;

– Rua Mal. Deodoro da esquina com a Av. Frederico Heyse até a esquina com a Rua Mal. Floriano Peixoto;

– Praça Lauro Müller na continuação das ruas Tenente Ary Rauen e Campos Sales

– Rua Pereira Oliveira da esquina da Av. Pref. Frederico Heyse até esquina da Rua Mal. Floriano Peixoto;

– Av. Severiano Maia da Praça Do Expedicionário até a esquina com a Rua 1º de Janeiro;

– Rua Pereira Oliveira da esquina com a Av. Frederico Heyse até a esquina com a Av. Mal. Floriano Peixoto;

– Rua Gabriel Dequech da esquina da Av. Frederico Heyse até a esquina com a Rua Felipe Schmidt.