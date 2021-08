Estão abertas as inscrições para artesãos para participar de capacitação que faz parte do Cidade Empreendedora

Inscrições podem ser feitas até o dia 20 de agosto, sexta-feira, exclusivamente para residentes em Mafra

O município de Mafra, em parceria com o SEBRAE SC está dando início ao projeto “Artesanato Prata” que faz parte do programa Cidade Empreendedora. O projeto, segundo a secretaria, visa capacitar um grupo de 15 artesãos ou criativos de Mafra no desenvolvimento de novos produtos, melhoria do design dos atuais produtos e identidade artesanal do município, bem como capacitá-los a formar corretamente o preço de venda de seus produtos. “É muito importante divulgarmos e identificarmos artesãos que se enquadram na proposta do projeto, o qual é totalmente gratuito para o artesão”, explicou o secretário da pasta João Lázaro Ferreira.

Inscrições

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas via site oficial da Prefeitura de Mafra, por meio da ficha de inscrição (disponível no site oficial da Prefeitura de Mafra: PROJETO ARTESANATO PRATA), até o dia 20 de agosto, que deve ser preenchida e remetida ao e-mail: turismo@mafra.sc.gov.br

Será feita uma seleção dos inscritos realizada por consultores do SEBRAE. É imprescindível apresentar comprovante de residência de Mafra.

Informações podem ser obtidas no vídeo explicativo: https://youtu.be/cMTMvv0v8r0

ou no Departamento de Turismo pelo telefone: 47 3643-7742 ou e-mail: turismo@mafra.sc.gov.br