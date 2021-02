Estão abertas as matrículas para cursos de artesanato, música e dança na Casa da Cultura de Mafra

A Associação Amigos da Cultura Mafrense está com as matrículas abertas para os cursos de artesanato, música e dança na Casa da Cultura (entrada pela Rua Marechal Deodoro, s/n, ao lado da biblioteca municipal), de segunda à sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h.

Algumas aulas já iniciaram em 08 de fevereiro e outras ainda iniciam-se no dia 1º de março. Devido à pandemia as vagas são limitadas e estão sendo tomadas todas as medidas de segurança e distanciamento.

No ato da matrícula o aluno vai receber as normas de segurança que deverão ser cumpridas. As mensalidades variam entre R$ 50,00 e R$ 60,00 dependendo do curso escolhido.

Inicialmente serão oferecidos os seguintes cursos: fios (tricô e crochê), música, dança, corte e costura, pintura em tela e pintura em tecido, petchcolagem, teatro, fuxico e arte em vidros.

Serviço: Cursos de artesanato, música e dança

– Matrículas abertas: de segunda à sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h

– Local: Casa da Cultura (entrada pela Rua Marechal Deodoro, s/n, ao lado da biblioteca municipal

– Início das aulas: 08/02 e 01/03

– Informações: 3642-0488.