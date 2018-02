Estrada do 123, Corredeira, Butiá dos Taborda e vias de acesso receberam melhorias

Com um trabalho contínuo para manter em boas condições de trafegabilidade as estradas do interior do município, a Prefeitura de Mafra por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos efetuou serviços com motoniveladora e empedramento nos pontos mais necessários, bem como deu continuidade à reparação de pontes.

EMPEDRAMENTO E PATROLAMENTO

A estrada do 123, um dos principais acessos à BR-280, que liga ao Rio da Areia de Baixo e outras localidades, recebeu serviços de motoniveladora e empedramento nos pontos mais necessários contando com a parceria da empresa Renova Reflorestamento LTDA. Por esta estrada transitam veículos pesados como caminhões com produtos de lavoura, de reflorestamento e ônibus escolares. Na estrada da estação Canivete até Maurício Caillet, de Maurício Caillet até General Brito e de Maurício Cailett até Butiá dos Taborda, estas receberam também serviço de motoniveladora e empedramento nos pontos mais necessários.

PONTES

Quanto às pontes, a do Km 9, com 12 metros de extensão, sobre o Rio da Lança continua sendo reformada com previsão de entrega até a primeira quinzena de março.Também iniciou esta semana a reforma da ponte na divisa entre Mafra e Itaiópolis (ponte do Barrichelo). Este serviço é realizado em parceria com a Secretaria de Obras de Itaiópolis.

SERVIÇO

A Secretaria informa que procura atender a todas as solicitações e pede que as mesmas sejam feitas via telefone (47 3642-6964), pessoalmente no Centro de Serviços (BR-116), por e-mail (sec.obras2016@gmail.com), pelo Facebook oficial (www.facebook.com/PrefeituraMafra/) ou ainda por meio de protocolo na sede administrativa da Prefeitura de Mafra (Av. Prefeito Frederico Heyse, nº 1386 – Alto de Mafra). Seja qual for o meio utilizado à solicitação/reclamação/elogio/crítica ficam registrados.