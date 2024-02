Estrada geral de Avencal de Cima recebe ações de patrolamento e empedramento

Compartilhar no Facebook

A equipe de obras da Prefeitura de Mafra trabalhou neste final de semana realizando melhorias na estrada geral da localidade de Avencal de Cima. Lá foram feitos serviços de patrolamento, empedramento e de utilização de rolo, dotando a via das condições necessárias para o trânsito dos moradores, dos ônibus escolares e para o escoamento das safras de verão.

O Executivo municipal destaca que as ações de recuperação das ruas e estradas do meio rural, bem como a promoção de melhorias para as comunidades têm sido constantes.