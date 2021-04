Estradas do interior de Mafra recebem patrolamento e empedramento

A prefeitura de Mafra vem atuando de forma continua e organizada na recuperação das estradas do interior do município. Para tanto, a Secretaria de Obras formou duas equipes distintas, que trabalham em duas frentes no patrolamento e empedramento ou mesmo limpeza de bueiros das localidades.

No período de 5 a 8 de abril realizou melhorias na localidade de Tacaniça, sentido Uvaraneira, em Vila Ruthes, Avencal de Cima, Tingui, Rio Preto do Sul, Bela Vista, Irara, no sentido Butiá dos Tabordas e Saltinho do Canivete.

