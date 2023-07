Estradas do meio rural de Mafra continuam recebendo melhorias

As máquinas não param no interior com as equipes da Secretaria de Obras da Prefeitura em contínuo trabalho visando a melhoria das estradas do meio rural.

Nos primeiros 10 dias de julho as obras de patrolamento, empedramento e serviço de retro continuaram na localidade da Bituvinha. Também foi feito empedramento nas estradas do Rio do Cedro, Avencal São Pedro, Barracas, São Lourenço e Campo São Lourenço.

As obras são constantes no município e buscam proporcionar melhores condições e trafegabilidade para as estradas do interior.