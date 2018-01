Estude na Unicesumar em Mafra; são mais 45 opções de cursos

A Unicesumar oferece mais de 45 opções de cursos para você escolher. Há opções em Bacharelados, Tecnólogos, Licenciaturas e mais de 250 cursos de pós-graduação, livres e de aperfeiçoamento no Universo EaD.

O polo da Unicesumar em Mafra fica localizado na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 1355, na Vila Ferroviária. Telefone para contato: (47) 3645-0670 ou (47) 9 8857-0028 (WhatsApp).

SOBRE A UNICESUMAR

Idealizada em 1990 para oferecer ensino de qualidade, a Unicesumar vem ampliando a estrutura física e aperfeiçoando a qualidade no atendimento. Em 2017, são 90 mil alunos, cerca de dois mil funcionários e mais de 800 professores, sendo 80% do corpo docente formado por mestres e/ou doutores. A Unicesumar obteve nota 4 no Índice Geral de Cursos (IGC) pelo sexto ano consecutivo, em uma escala de avaliação de 1 a 5. No ranking dos 149 melhores centros universitários públicos e privados do Brasil, a Unicesumar está na 7ª posição. A instituição também está entre as 10 maiores instituições de ensino privadas do país.