Estufa de fumo pega fogo em Mafra

Por volta das 17h30 desta quarta-feira (04), o Corpo de Bombeiro de Mafra deslocou-se até a localidade de Augusta Vitoria para atender a uma ocorrência de incêndio em uma estufa de secar fumo.

Ao lado da estufa há outra edificação utilizada como deposito de fumo, sendo que toda estrutura é de aproximadamente 168 m². O incêndio ficou restrito somente a uma área de 40 m².

Segundo o proprietário, havia na estufa cerca de 400 kg de fumo, e após constatarem o incêndio, com a ajuda de vizinhos e a utilização de um trator com um pulverizador com capacidade de 600 litros de água, foi combatido o incêndio pelos mesmos, até a chegada do Corpo de Bombeiros.