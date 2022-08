Ex-casal trabalha junto para manter o negócio e o amor pelos animais em Mafra

Depois de 30 anos dedicados a empresas madeireiras, Wilson Schletz Junior, 49 anos, e Catiane Aparecida Haas, 36 anos, até então sua esposa, decidiram que era hora de mudar de profissão. A inspiração veio com as duas Yorkshire da família, a Poly e a Mel.

“Foi numa ida dessas a um pet shop que iniciou tudo. Pois as duas cachorrinhas vieram apavoradas, suspeitamos na época que foram mal cuidadas. Como somos apaixonados por cachorros, decidimos nós mesmos cuidar das duas. Foi aí que veio a ideia de compartilharmos nosso amor pelos pets. Logo depois a Catiane e eu fomos para Curitiba fazer o curso de banho e tosa e no dia 15 de julho de 2018, demos início às atividades da nossa empresa aqui em Mafra”, explica Wilson.

Meses depois o casamento chegou ao fim. E agora ex-casal tinha uma dura missão pela frente, em jogo, um negócio que estava indo bem, educação dos dois filhos adolescentes e uma pandemia no auge. Wilson e Catiane mais uma vez decidiram tomar uma decisão: juntos tocar a empresa e a educação da família e o que mais fosse preciso.

“Quando digo que trabalho com ex-marido muitos se espantam (risos), para mim é normal trabalhar com ele, viramos amigos, pois um ajuda o outro, quero ver ele bem, pois temos dois filhos, e precisamos ser exemplos para eles. Digo que quebramos padrão da sociedade, a ex esposa não precisa ser rival. Hoje tanto o Wilson como eu estamos com nossa vida sentimental bem definida e realizados”, pontua Catiane.

Com planos de expansão para Rio Negro e Itaiópolis, o Pet Shop Amicão cresceu. Não apenas cresceu, mas se especializou. Tem certificação de banho e tosa, certificado de qualidade e segurança dos produtos usados e o lema é: “Trabalhamos com qualidade e não com quantidade!”.

“Trabalhamos com banho e tosa, clareamento, penteados, táxi dog, hidratação e outros mimos para nossos clientes. Priorizamos a higiene e limpeza do local do trabalho. Para não haver contaminações de pulgas e outros parasitas, por exemplo, usamos shampoo mata pulgas em todos os pets, e no final de cada dia esterilizamos todos os ambientes e os instrumentos usados durante o dia”, pontuam.

Outra particularidade do Pet Shop Amicão, é o serviço de leva e traz, com isso, os “aumiguinhos” não permanecem o dia todo no Pet Shop, ficam no máximo 4 horas. “Isso não dá estresse ao animal, isso favorece como se fosse passeio, um momento de distração”, diz Wilson.

Para encantar os donos dos pets, também é caprichado nas fotos, a cada quinze dias literalmente é feito um evento que constitui em enfeitar e fotografar os peludinhos de acordo com as datas comemorativas.

“O que mais motiva é que a cada dia estamos crescendo no trabalho, e somos reconhecidos pelos nossos clientes pela qualidade do nosso serviço”, finaliza Wilson e Catiane.

Serviço

