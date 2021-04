Ex-prefeito Carlos Saliba morre vítima da covid-19

Compartilhar no Facebook

Saliba foi 39ª vítima da covid-19 em Mafra, ficou internado por cerca de 15 dias na UTI de Mafra

O ex-prefeito de Mafra, Carlos Eduardo Bezerra Saliba faleceu na madrugada desta quinta-feira (8) em decorr√™ncia de complica√ß√Ķes da Covid-19. Carlos estava internado h√° mais de 15 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital S√£o Vicente de Paulo (HSVP).

Carlos Saliba tinha 64 anos, era médico, foi vereador de Mafra e prefeito entre os anos de 1997 e 2000.

O seu sepultamento foi no fim da manhã de quinta-feira e restrito a familiares e amigos, não houve velório.

Luto oficial

O prefeito de Mafra, Emerson Maas, decretou luto oficial por tr√™s dias pelo falecimento do ex-prefeito Carlos Saliba. Atrav√©s do decreto n¬ļ 4.517, o executivo destacou que o ex-prefeito ‚Äúdesempenhou importante papel na vida administrativa do munic√≠pio e Mafra‚ÄĚ.