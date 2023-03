Experiência do Caps I de Mafra é selecionada para importante evento do estado

“Geração de renda no SUS? Sim. Autonomia também é saúde” essa experiência da equipe do Caps I Casa Azul foi selecionada para apresentação no 8° Congresso de Secretarias Municipais de Saúde de Santa Catarina, que acontece de 11 a 13 de abril em Tubarão.

A prática tem autoria principal dos artesãos do Caps – usuários do serviço – e também dos profissionais diretamente envolvidos: a coordenadora e enfermeira Adriana Moro, a naturóloga Helen Silva, a pedagoga Emilia Grein, o terapeuta ocupacional Saulo Vieira e a estagiária de enfermagem Ana Laura Piske.

Dinâmica

As oficinas de geração de renda acontecem uma vez na semana no Caps I Casa Azul e contam também com cursos do SENAR. A exposição dos produtos acontece uma vez ao mês junto à feira dos agricultores no Alto de Mafra, nos eventos do Caps e pelas redes sociais. “Futuramente esse projeto terá apoio da área de Cultura do município e será objeto de pesquisa de TCC da Universidade do Contestado”, explicou a coordenadora do Caps I. Ela lembrou de agradecer os incentivadores: Maria Aparecida Drapalski (ex-assistente social do Caps) e Alci Leite (assistente social do NASF), Claudio Gastal (primeiro psiquiatra e fundador da Casa Azul). “A história que escreveram nos serviu de inspiração”, concluiu, agradecendo ainda pelo apoio a Prefeitura de Mafra, por meio dos secretários da saúde, Plínio Saldanha e agricultura, Nereu Martins Carvalho.