Farmácia Central da Policlínica Municipal de Saúde terá horário diferenciado no próximo dia 23 de janeiro

A Farmácia Central da Policlínica Municipal de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que no dia 23 de janeiro, próxima quarta-feira, terá horário diferenciado para atendimento. O expediente ao público iniciará às 9h30, duas horas mais tarde que o horário habitual.

Com o objetivo de melhorar o controle de medicamentos que necessitam de receita especial e garantir o bom gasto de recursos dos munícipes com apenas o necessário, a Farmácia Central da Policlínica Municipal de Saúde realizará inventários mensais. Para isso, não pode haver alteração no estoque durante a contagem, assim sendo, a Farmácia Central ficará fechada durante o período de duas horas.

Mais informações podem ser obtidas diretamente na Farmácia Central da Policlínica Municipal que fica localizada na Rua: Mathias Piechnick, nº 55 – Centro, ou através do telefone: 3641-5222.