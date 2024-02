Farmácia Central do SUS de Mafra utiliza o WhatsApp para repassar informações aos usuários

Na busca por melhorias no acesso do usuário à saúde pública, uma iniciativa local da Secretaria de Saúde de Mafra desponta como um meio facilitador. A Farmácia Central criou uma comunidade no WhatsApp com o objetivo de fornecer informações úteis aos seus usuários.

Este canal servirá para comunicar sobre medicamentos com retenção de receita (controlados) e atualizações referentes aos medicamentos do Componente Especializado, envolvendo processos administrativos estaduais.

A criação desta comunidade está sendo divulgada por meio de um comunicado, convidando os destinatários a compartilharem a notícia com seus colegas e pessoas assistidas. Um link de fácil acesso foi fornecido para quem deseja se juntar ao grupo, tornando o processo o mais simplificado possível. O link para entrar na comunidade do WhatsApp é o seguinte: https://chat.whatsapp.com/F4i5qyiYHOeIsnsaGD5gBT ou pelo QR Code (privado). O telefone para informações é o 47 99149-2587.

Para equipe da Farmácia Central, idealizadora da ideia, “esta comunidade no WhatsApp surge como um exemplo de como a tecnologia pode ser empregada para o bem-estar coletivo. É um passo significativo rumo a uma sociedade mais saudável e bem informada”.

A mensagem que direciona o usuário ao grupo é a seguinte: “Prezado Usuário, criamos esta Comunidade para repassar informações sobre a Farmácia Central, situada dentro da Policlínica Municipal do SUS, para avisos sobre medicamentos que tem a retenção da receita (medicamentos controlados) e sobre os medicamentos do Componente Especializado (processos administrativos do Estado). Para informações sobre os medicamentos das Farmácia das Unidades Básicas (Postos de Saúde), favor procurar a Unidade do seu bairro.”