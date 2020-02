Febre Amarela: população faz a sua parte ao avisar sobre macacos mortos

Santa Catarina tem registrado casos de febre amarela em macacos e humanos ao longo de 2019 e no início de 2020. Por isso a importância da vacinação e também da notificação de macacos mortos ou doentes por meio do WhatsApp (47) 98402-7089, ou pelo aplicativo SISS-Geo, disponível para download na Apple Store e no Google Play.

A Vigilância Epidemiológica de Mafra destaca que as notificações estão sendo realizadas em diversas localidades do interior do município.

Uma prova de que os munícipes estão vigilantes e notificando macacos mortos, carcaças e ossadas de primatas. As notificações destas últimas são encaminhadas para sistema de notificação estadual e nacional, sendo então mapeadas as regiões de risco. As amostras oportunas estão sendo coletadas contando com a importante contribuição das biólogas da Regional de Saúde.

Desde o dia 24 de janeiro, oito carcaças e/ou ossadas foram notificadas, com a realização de cinco coletas oportunas (dentro do período viável para sua realização). Somente após os resultados torna-se possível atestar se a morte do macaco se deu pelo vírus da febre amarela

Independente das notificações Todas as unidades de Estratégia de Saúde da Família estão realizado a busca dos não vacinados e as orientações da população.

De qualquer forma, a contribuição da população é de vital importância, sendo que a presença de macacos mortos e/ou doentes é indicativo de que o vírus da febre amarela pode estar presente no local onde foram encontrados.

Por este motivo, a comprovação deste chamado evento sentinela pode auxiliar na delimitação das áreas de transmissão da doença.

VACINA É PREVENÇÃO

A Vigilância Epidemiológica também salienta que a vacina contra febre amarela encontra-se disponível durante todo o ano em todas as unidades básicas de saúde. É preciso lembrar que todas as pessoas entre 9 meses e 59 anos de idade devem estar imunizadas contra a Febre Amarela. Já as crianças que receberam apenas uma dose da vacina dos 9 meses aos 4 anos de idade devem tomar a dose de reforço, para garantir a imunização completa. Na dúvida, a recomendação é que as pessoas procurem uma sala de vacina para confirmar a sua situação vacinal.