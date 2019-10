Feira de Livros & Serviços gratuitos em Mafra; confira as atrações

Com o objetivo de despertar o prazer da leitura em crianças e adultos, o Projeto Circo Social realizará a sua primeira edição da Feira Cultural do Livro & Serviços, entre os dias 04 a 10 de novembro, no salão de eventos do Santuário Nossa Senhora Aparecida, contando com o apoio da Prefeitura Municipal de Mafra.

Além de contar com livros a preços promocionais, o evento também terá atrações artísticas gratuitas, como contação de histórias, palestras, concursos culturais, shows de mágicas e palhaços, presença de super-heróis e personagens vivos, shows infantis, oficinas de arte, teatro de fantoches, atrações musicais e brinquedos infantis.

A feira terá títulos com conteúdo infantil, infanto-juvenil e adulto, que vão desde fábulas, romances, ficção e suspense, a livros de caráter acadêmico. A iniciativa tem como objetivo expandir o interesse e o hábito pela leitura, mostrando a todos que essa é uma das melhores maneiras de adquirir e reciclar conhecimentos, tanto para crianças quanto para adultos.

Durante a feira serão arrecadados brinquedos novos e usados em bom estado, que serão doados no Natal Solidário do Projeto Circo Social durante o mês de dezembro.

A feira acontece de segunda a domingo, das 9h às 22h. No local, o público encontrará livros com valores atrativos, que variam de R$ 2,00 a R$ 10,00.

Atrações:

Feira de livros a preços promocionais

Palestras

Noite de autógrafos com escritores

Camarim de pintura

Contador de histórias

Concursos culturais

Brinquedos infantis

Apresentações culturais

Presença de super-heróis e personagens infantis

Feira de serviços (corte de cabelo gratuito, manicure, maquiagem, etc)

Exames de saúde diversos (glicemia, pressão arterial, etc)

Exposição e venda de produtos

Bazar de roupas e calçados

Praça de alimentação

A programação completa do evento pode ser acompanhada através do site www.circosocial.org. Mais informações no WhatsApp: 99763-4762. Realização Projeto Circo Social.

Serviço

FEIRA CULTURAL DO LIVRO & SERVIÇOS – PROJETO CIRCO SOCIAL

Data: de 04 a 10 de novembro

de 04 a 10 de novembro Local: Santuário Nossa Senhora Aparecida – Mafra

Santuário Nossa Senhora Aparecida – Mafra Horário: de segunda a sábado, das 9 às 22 horas, e domingos e feriados, das 14h às 20h.