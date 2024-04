Feira na Praça expõe produtos de participantes do programa “Mulheres no Campo”

Compartilhar no Facebook

Geleias, pizzas, pães, docinhos, salgadinhos, artesanato, entre outros produtos foram comercializados na Praça Lauro Müller, na tarde desta sexta-feira, 12, durante a feira realizada pelas alunas participantes do programa “Mulheres no Campo – transformando atividade produtiva em negócio”, do SENAR.

De acordo com a supervisora regional do SENAR, Carine Weiss, o órgão está ministrando o curso para 15 mulheres. “São cinco módulos, divididos em cinco encontros de oito horas.

las aprendem sobre planejamento, custo de produção, estratégia de vendas entre outros assuntos. Essa feira é uma forma de colocar em prática o que aprenderam em sala de aula”, disse. Carine explicou ainda que falta o último módulo para conclusão do curso e nele serão feitas avaliações e debates entre as participantes. Lembrou também de agradecer à Secretaria de Agricultura pela cessão do espaço, montagem da estrutura de barracas e apoio ao SENAR.

Mulheres empreendendo

Cláudia Tiburski, participante do curso, esteve na feira comercializando sanduíche natural e pães de queijo recheados. “A gente aprendeu muitas coisas como técnicas e investmentos. Tive um bom retorno. Já particippei de outros cursos e recomendo”, declarou.

Para o representante da Secreataria de Agricultura de Mafra, André Rafael Hack, “o apoio e o incentivo à prática de produção e comercialização fazem a diferença para quem quer empreender, como as mulheres que expuseram uma variedade de produtos como geleias, iogurtes, tortas, pães, bolos de pote, bolachas, pirogues, docinhos, salgadinhos, verduras e legumes orgânicos, panos de prato e chinelos bordados”. A feira aconteceu das 14 às 17h30 e contou com a visita de munícipes que puderam degustar alguns produtos e levar para casa também.