Feira Popular em Mafra oferece variedades de produtos da agricultura familiar

A Feira Popular é um convênio realizado pela Secretaria Municipal da Assistência Social e Habitação da Prefeitura de Mafra e o Ministério da Cidadania por meio da Secretaria Especial do Desenvolvimento Social. Visa divulgar e otimizar o comércio dos produtos da agricultura familiar diretamente ao consumidor, com produtos da região. Tem por objetivo proporcionar a inserção do agricultor familiar no mercado de trabalho, bem como possibilitar a geração de renda e disponibilizar alimentos saudáveis a preços acessíveis. Visa também proporcionar alimentos de baixo custo e destinar o excedente dos produtos da feira para o Banco de Alimentos do Município, eliminando assim, o desperdício. São parceiros do projeto o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, Cooperativa Agropecuária Regional de Pequenos Agricultores (COOARPA) e Associação Central de Pequenos Agricultores de Mafra (ACEPAM).

DA HORTA PARA A MESA

Quem passa pela Praça Lauro Müller – Alto de Mafra – nas manhãs de sábado pode encontrar hortaliças, frutas, verduras, legumes, queijos, embutidos, mel e derivados, pão caseiro, bolachas, cucas, geleias, aluske, pirogue e demais produtos da cozinha colonial e da horta. Esta feira conta com nove barracas com os mais variados produtos. Vale destacar que continuam acontecendo as feiras das quintas-feiras na Vila Nova, no pátio do Auto Posto Vila Nova e nas sextas-feiras no Jardim América, no pátio da Igreja Santo Antônio, com os mesmos produtos ofertados diretamente do produtor. O horário das feiras é das 7 à s 11 horas, porém, na Vila Nova, o horário estende-se até as 17 horas.

PALAVRA DO FEIRANTE

Ana Lúcia Righi e seu marido José Silveira de Alves, da Fazenda do Potreiro, trabalham com os demais membros de sua família na produção de defumados, linguiças, pães, queijos e verduras. Eles formam uma das famílias pioneiras na feira que há mais de oito anos atendem os consumidores. “No início do mês vendemos mais, mas não podemos reclamar. Sempre vendemos bem. As três famílias sobrevivem disso”, contou Ana Lúcia. Ela ainda lembrou que num dia chega a vender de 15 a 20 pães caseiros, além dos demais produtos ofertados. “Queremos aumentar nossa produção e estamos pensando em produzirmos também bolachas caseiras”.

Um dos clientes assíduos nas quintas-feiras é Jorge Luiz Linke, morador da Vila Nova, que disse frequentar há anos a feirinha. “Moro perto, então é prático vir até a feira. Os produtos são bons e sempre compro algum”, contou, já garantindo um produto fresquinho direto da fazenda.

CADASTRO

O produtor que tiver interesse em participar da feira, deve atender a apenas dois critérios: possuir número do Cadastro Único (sem necessariamente estar dentro de algum Programa de Transferência de Renda) e apresentar a Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (DAP) – que comprova ser agricultor familiar.

Serviço:

Feira Popular

Sábado – Praça Lauro Müller no Alto de Mafra das 7h à s 11h;

Quinta-feira – Em frente ao Posto Potencial na Vila Nova, das 07h às 17h;

Sexta-feira – no pátio da Igreja Santo Antônio, bairro Jardim América das 7h às 11h;

Mais informações: Secretaria Municipal da Assistência Social e Habitação pelo telefone 3643-7181.