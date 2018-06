Ferrovia em Mafra continua sendo abrigo de vagões abandonados

Santa Catarina tem três linhas de ferrovias e duas, as principais, passam por Mafra, uma que liga São Francisco do Sul/Porto União/Rio Grande do Sul e outra que liga Mafra/Lages/Rio Grande do Sul. Ambas as linhas são administradas de alguns anos para cá pela Rumo Logística. Anteriormente, antes de ser privatizada, a concessão pertencia a ALL (América Latina Logística).

As duas linhas formam um corredor por onde passa boa parte dos produtos e insumos produzidos no nosso estado, mas boa parte dela também está ‘abandonada’.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

São diversos os flagras de trechos da ferrovia tomadas pelo mato, sem falar dos vagões abandonados enferrujando, virando criadouro de insetos, sendo usados como esconderijo para usuários de drogas e até mesmo moradia de sem teto.

Alguns destes vagões estão próximo a Secretária Municipal da Assistência Social, que fica na antiga estação ferroviária, um ponto turístico de Mafra, e a outra parte deles espalhadas nas demais malha ferroviária do município, muitos deles na localidade do Espigão do Bugre no km 09 da Br-280. A retirada deles já foi até motivo de ação do Ministério Público Federal.

A Rumo alega que pegou os mesmos nesta condição e dentro das possibilidades e limitações de espaço e recurso financeiro deverá definir os destino dos mesmos.