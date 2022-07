Festival de Inverno de Mafra terá o grande show gospel de Mariana Valadão

Começa nesta sexta-feira, dia 8 de julho, o Festival de Inverno de Mafra, que terá nesse dia, como atração principal, o show nacional com a cantora gospel, Mariana Valadão. Durante a noite acontecem mais três shows de músicas gospel, marcando assim o 1º dia do festival.

Inicia às 18 horas, com apresentação do Ballet “Os Famosos Ballet de Repertório” com o Corpo de Ballet de Pomerode”. Na sequência acontecem as apresentações das bandas Resgate, ABBA e Peniel. O Show Nacional com Mariana Valadão inicia às 21h15min.

O Festival de Inverno será nos dias 8, 9 e 10 de julho, na Praça Miguel Bielecki. Além dos vários shows haverá à disposição do público, a partir das 18 horas, amplo Espaço Gastronômico, com restaurantes locais, Feira de Artesanato e Outlet de Inverno, com exposição do comércio mafrense.

A programação completa pode ser acessada AQUI.

Trecho da Avenida Coronel José Severiano Maia será interditado no final de semana

A Prefeitura de Mafra informa que em razão do Festival de Inverno, que acontece nos dias 08, 09 e 10 de julho (sexta-feira, sábado e domingo) parte da Avenida Coronel José Severiano Maia será interditada.

O trecho corresponde a partir da rotatória em frente aos Correios até a linha do trem, próximo à rodoviária. A interdição será das 14 horas do dia 08 (sexta-feira) até as 23 horas do dia 10 (domingo). Trechos alternativos estarão sinalizados no local, para desvio alternativo do trânsito.

A Prefeitura agradece a colaboração dos motoristas e convida a família mafrense para prestigiar os três dias de Festival de Inverno na Praça Ferroviário Miguel Bielecki, Centro.