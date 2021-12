Fiação elétrica é furtada novamente na “Praça dos Correios”

Compartilhar no Facebook

A Praça Ferroviário Miguel Bielecki foi alvo de furto novamente. Na madrugada desta quarta-feira (15), foram furtados vários metros de fiação elétrica que faziam parte do sistema de iluminação da praça e também e energia do parque que está instalado no local.

A secretária de Educação de Mafra, Jamine Emmanuelle Henning, divulgou um vídeo nas redes sociais relatando o furto.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

“Nós queremos pedir um apelo a população, se alguém viu alguma coisa, por favor, chegue na Prefeitura ou na secretaria de Educação e vamos denunciar por que é impossível acreditar que tem pessoas que vem estragar uma coisa tão linda. Agora nossa árvore, nosso túnel não poderão funcionar e nossas barraquinhas ficarão no escuro. Nós temos que nos unir contra isso que está acontecendo em nossa cidade. Quem tiver qualquer informação, por favor, nos fale, vai ser sigiloso e nos vamos atrás para recuperar isso, para que a noite as nossas crianças possam ter o Natal que elas esperam tanto”, comentou Jamine.