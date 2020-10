Fibra da Claro chega a Mafra com banda larga de até 500 mega e a mais completa TV por assinatura

A Claro anuncia novidades em Mafra, Santa Catarina. A marca, que incorporou o portfólio de serviços residenciais da NET, lança a mais moderna tecnologia de TV por assinatura e banda larga de ultravelocidade para a cidade, por meio de uma rede novinha de fibra óptica.

A Claro fibra banda larga possui opções de conexões com velocidade de até 500 Mega, com soluções de última geração que permitem a navegação de múltiplos dispositivos dentro de casa. Com o Wi-Fi Plus, disponível sem custo adicional, o assinante recebe um equipamento de acesso que oferece duas redes de Wi-Fi nas faixas de 2,4 GHz e 5 GHz. Isso garante maior alcance e capacidade da rede dentro da residência.

Já para estabelecimentos comerciais, residências maiores, inclusive de dois ou mais pisos, a Claro oferece a opção do Wi-Fi Plus 360°, que se molda de acordo com o tamanho do ambiente. Com o produto, a banda larga fica disponível em todos os cômodos, internos ou externos, evitando que o sinal seja prejudicado com a interferência de objetos, paredes e vidros. Este produto foi pensando para ampliar o alcance do sinal em espaços de até 250 m², pois conta com a tecnologia MESH, que utiliza pontos de conexão espalhados pelos ambientes, formando uma rede potente, capaz de cobrir espaços mais amplos e interligar os dispositivos sem fio.

Cliente Claro ainda pode adquirir o Ponto Ultra, solução dedicada para a conexão de consoles de games, TV conectada e computador, que permite conectar dispositivos em diferentes cômodos da residência via cabo de rede, permitindo a máxima performance na navegação.

Conteúdo em todas as telas

Os mafrenses que optarem pela Claro fibra tv, contarão com a mais completa programação HD do mercado, com acesso ao NOW, plataforma de streaming da Claro e maior hub de entretenimento on demand da América Latina. São milhares de conteúdo para assistir quando quiser e em qualquer tela.

Uma oferta completa, desde os programas favoritos da TV, até os lançamentos recém-saídos do cinema. Entre os destaques da programação do NOW está a mais completa lista de filmes indicados e premiados no Emmy 2020, para serem assistidos em todas as telas. Entre os destaques, estão séries aclamadas pela crítica como Watchmen, vencedor em 11 das 27 categorias indicadas, e Succession, premiada em 7 categorias.

E os clientes da Claro Fibra contam ainda com o Conmebol TV, mais novo serviço de pay-per-view (PPV), recém lançado pela Claro em parceria com a Conmebol e o canal Bandsports, com a transmissão de jogos da Copa Libertadores, Sul-Americana e Recopa.

“A Claro está maior e mais completa e chega com todos os seus serviços ao município de Mafra. Com a ultravelocidade da Claro Fibra, nossos clientes podem estudar, trabalhar, aproveitar os melhores conteúdos e ainda jogar online com a máxima performance”, afirma Marcelo Repetto, diretor Regional da Claro Sul.

O diretor Repetto ressalta que a Claro está atenta às medidas necessárias e recomendadas pelos órgãos de saúde competentes, em prol da saúde e bem-estar de seus colaboradores e clientes. “No processo de visitas para instalação e manutenção domiciliar são respeitadas as regras de distanciamento e os técnicos são orientados a minimizar ao máximo o contato com o cliente. No processo, são utilizados os protocolos de higienização somados aos equipamentos de proteção individual (EPI) dos colaboradores (Álcool gel, luva, propé, máscaras). Os equipamentos que serão instalados na residência do cliente também passam por processo rigoroso de higienização”, afirma o executivo.

Como assinar

Em Mafra, a rede novinha de fibra óptica com a ultravelocidade da Claro já está disponível para assinar sem sair de casa. Conheça também as soluções que a Claro empresas tem a oferecer ao pequeno e médio empreendedor. Basta acessar www.claro.com.br ou ligar para 0800 720 1234.

Na cidade, para mais informações o cliente também conta com uma loja Claro na Rua Felipe Schmidt, número 422, Centro.

O cliente ainda pode comprar e receber seu produto sem sair de casa, por meio do serviço de entrega delivery. Basta entrar em contato com a loja no número (47) 3642-5943. Por telefone, o vendedor passa todas as informações necessárias para que o cliente escolha o produto ou serviço. A entrega do produto é feita no endereço residencial informado, com toda a segurança.

Conectividade e ofertas combinadas

A Claro foi pioneira na oferta de planos com chamadas ilimitadas no celular, do pré ao pós. E, agora, amplia este benefício também ao Claro fibra fone, novo serviço de telefonia fixa residencial que a operadora também está lançando em Mafra, com ligações ilimitadas para fixo e móvel de qualquer operadora do Brasil usando o 21.

Toda essa qualidade e conectividade dentro de casa se somam ao 4G da Claro já disponível para os moradores de Mafra. A Claro foi a vencedora do Speedtest Awards® como a internet móvel mais rápida do Brasil dentro e fora de casa.

Além disso, os clientes com plano pós-pago da operadora já contam com o Extraplay, uma franquia de dados exclusiva, que permite aproveitar filmes e séries no NOW, com mais conforto no uso da sua internet móvel. O Extraplay dobra a quantidade de dados do plano, para uso exclusivo nos aplicativos de streaming de vídeo compatíveis com a funcionalidade, incluindo o próprio NOW, Claro vídeo, Youtube e Netflix.

Os usuários dos planos pós-pagos da Claro passaram a contar, também, com o novo serviço médico online Einstein Conecta, mais uma novidade lançada de forma exclusiva pela operadora. Por meio de uma assinatura mensal direto com a Claro, o titular da linha celular terá acesso aos profissionais do Hospital Israelita Albert Einstein, 24h por dia, 7 dias por semana, com acesso digital por aplicativo, e é indicado para sintomas não urgentes, como de resfriado, dores de garganta, de ouvido e musculares.

Os mafrenses contarão, ainda, com o Claro Gaming, plataforma que une os serviços de conectividade fixa e móvel, com benefícios exclusivos e atendimento especializado, em busca da melhor experiência para quem gosta de jogos eletrônicos e e-sports.

“Estamos trazendo a mais moderna e integrada oferta de serviços, reunindo TV por assinatura e banda larga de ultravelocidade, rede móvel 4.5G, telefonia com planos ilimitados para qualquer operadora, em casa e no celular, e o melhor conteúdo em todas as telas”, ressalta Fábio Nahoum, Diretor de Produtos e Proposta Valor da Claro.

E as vantagens não param por aí. Quem combina todos os produtos da Claro, ganha mais: leva o dobro da internet no celular, descontos exclusivos na compra de smartphones, tudo em uma única fatura e atendimento integrado. E ainda acumula pontos no Claro clube, programa de fidelidade que permite a troca por smartphones, passagens aéreas, serviços da Claro e muito mais.

Claro inaugura era do 5G no Brasil

Pioneira na implantação de diversas gerações de tecnologia de rede móvel no Brasil e na condução dos testes pré-operacionais do 5G, a Claro deu mais um passo evolutivo em sua infraestrutura. Em julho de 2020, a Claro foi a primeira operadora do Brasil a lançar a rede 5G DSS, inaugurando a nova era da conectividade no País, com conexões 12 vezes mais velozes que o 4G convencional. No momento, cidades como São Paulo e Rio de Janeiro têm vários bairros que contam com a rede 5G DSS, na qual o cliente pode se conectar sem pagar nada mais por isso, utilizando um smartphone compatível com a nova tecnologia dentro da área de cobertura dessa rede. A cobertura será estendida para outras regiões de forma gradativa, como ocorreu com as outras gerações de telefonia.